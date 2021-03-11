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Вотум недовіри суддям: в українському футболі поширюється скандальна ініціатива

11 березня, 12:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Президент "Олімпіка" закликає клуби провести зустріч з важливого питання

Власники і тренери українських футбольних клубів часом залишаються незадоволені діями суддів. Нещодавно президент "Олімпіка" з матюками увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря". Владислав Гельзін, наговоривши багато непотрібних слів, отримає штраф від УАФ. Однак він вирішив, що найкращий захист – це напад.

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Бос "Олімпіка" у вівторок звернувся з відкритим листом до керівників клубів Прем'єр-ліги стосовно "суддівського свавілля". Його повідомлення назводить "Профутбол Digital".

Від Гельзіна дісталося і главі суддівського корпусу Лучано Лучі та ще одному італійцеві – Франческо Баранці, котрий очолює комітет з етики та чесної гри.

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Тим часом, глава футбольних арбітрів України пообіцяв жорстке покарання Гельзіну: "За п***раса відповіси!"

Президент "Олімпіка" закликає висловити недовіру Лучі й хоче отримати для клубів право брати участь в суддівських призначеннях. Поки що його ініціативу підтримав президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Правда, він при цьому просто закликає до відкритості: щоб судді пояснювали свої рішення, а УАФ повідомляла своє ставлення до їхніх дій на полі і оголошувала про дисциплінарні санкції, якщо вони застосовуються.

Також експерт Сергій Морозов відреагував на матюки Гельзіна.

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза в коментарі сайту "Трибуна" заявив, що у нього немає претензій до арбітрів по матчах його команди. Хоча згадав, що в інших іграх деякі рішення викликають сумніви. А гендиректор "Зорі" Станіслав Оганов відмовився коментувати суддівство.

Дивіться огляд матчу "Олімпік" – "Шахтар":

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