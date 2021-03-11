Скандал с украинским языком во Львове: УАФ наказала судью матча и оправдалась

Сегодня Украинская ассоциация футбола подвела своеобразный итог скандалу, когда за украинский язык судья показал желтую карточку. Напомним, во время матча 20 февраля с "Колосом" тренер ФК "Львов" Виталий Шумский попросил арбитров общаться с ним на государственном языке, но в ответ увидел перед собой "горчичник".

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Глава УАФ Андрей Павелко встретился с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Креминем и рассказал, что на самом деле тренера наказали за систематические претензии к судьям. При этом Павелко признал, что с ним действительно общались не на украинском, а на русском языке. За это служителей Фемиды предупредили и напомнили о необходимости придерживаться закона.

Также Ассоциация футбола уведомила всех своих коллективных членов, что на официальных мероприятиях нужно общаться на государственном языке. УАФ отмечает, что ведет дела на украинском – так же, как на нем делаются, скажем, и все объявления на стадионах.

Тем временем, в украинском футболе распространяется скандальная инициатива о недоверии судьям.

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Смотрите обзор матча "Львов" – "Колос":

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