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Скандал із Минаєм у чемпіонаті України: спортдиректор змалював ситуацію в клубі

7 травня, 14:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Михайло Кополовець перестав займатися справами закарпатського клубу після приходу в березні Олександра Севідова, який зайняв посаду консультанта

Учора ввечері неприємна ситуація склалася з матчем Минай – Шахтар в чемпіонаті України. Гості із Закарпаття не хотіли виходити на поле, але все ж потім зіграли з "гірниками". Пізніше стали говорити, що Минай припиняє своє існування після вильоту з Прем'єр-ліги.

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Поки що офіційної інформації від Минаю не надходило. Спортивний директор клубу Михайло Кополовець в коментарі сайту Tribuna лише повідав, що його фактично усунули від справ і він не знає, що відбувається з колективом:

"Я вже не керую командою. З тих пір, як Василь Кобін пішов з команди, мене в клубі також немає. Мені натякнули, щоб я не заважав консультанту – Олександру Севідову. І я йому не заважав. Тому не знаю, що далі відбувалося з командою . Я просто відійшов від справ і за цю ситуацію відповідальності не несу.

Формально я в клубі, але ніяких рішень не приймаю. Не розумію, що сталося в матчі з Шахтарем. Дуже шкода, що після такого стрімкого виходу в Прем'єр-лігу, ми так безславно вилетіли".

В кінці березня ми писали, що Минай очолить тренер, підозрюваний в договірних матчах. Олександра Севідова навіть дискваліфікували на кілька років.

Дивіться огляд матчу Минай – Шахтар:

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