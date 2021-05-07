Скандал с Минаем в чемпионате Украины: спортдиректор обрисовал ситуацию в клубе

Михаил Кополовец

Вчера вечером неприятная ситуация сложилась с матчем Минай – Шахтер в чемпионате Украины. Гости из Закарпатья не хотели выходить на игру, но все же затем сразились с "горняками". Позже стали говорить, что Минай прекращает свое существование после вылета из Премьер-лиги.

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Пока что официальной информации от Миная не поступало. Спортивный директор клуба Михаил Кополовец в комментарии сайту Tribuna лишь поведал, что его фактически отстранили от дел и он не знает, что происходит с коллективом:

"Я уже не управляю командой. С тех пор, как Василий Кобин ушел из команды, меня в клубе также нет. Мне намекнули, чтобы я не мешал консультанту – Александру Севидову. И я ему не мешал. Поэтому не знаю, что дальше происходило с командой. Я просто отошел от дел и за эту ситуацию ответственности не несу. Формально я в клубе, но никаких решений не принимаю. Не понимаю, что произошло в матче с Шахтером. Очень жаль, что после такого стремительного выхода в Премьер-лигу, мы так бесславно вылетели".

В конце марта мы писали, что Минай возглавит тренер, подозреваемый в договорных матчах. Александра Севидова даже дисквалифицировали на несколько лет.

Смотрите обзор матча Минай – Шахтер: