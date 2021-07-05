Шахтар здобув другу перемогу на зборах: Соломон знову в ударі

Шахтар реабілітувався за вчорашню поразку від Ракува і розібрався з німецьким Тюркгюджю на зборі в Австрії. Знову забитим м'ячем відзначився Манор Соломон

Шахтар здобув другу перемогу в Австрії / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар здобув другу перемогу на тренувальному зборі в Австрії. Сьогодні команда Роберто Де Дзербі розібралася з німецьким Тюркгюджю – 2:1.

"Гірники" вийшли вперед перед перервою після результативного удару Манора Соломона. До речі, він же вчора відзначився у воротах Ракува, але той матч Шахтар програв. За 9 хвилин до кінця матчу Тюркгюджю зрівняв рахунок, але нічия протрималася всього три хвилини, поки своє слово не сказав Михайло Мудрик.

Відзначимо, що сьогоднішній суперник Шахтаря був заснований в 1975 році з ініціативи представників турецької діаспори Мюнхена. Тюркгюджю виступає в третій лізі чемпіонату Німеччини, де в минулому сезоні посів 13-е місце.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли. Гранди українського футболу за перший трофей нового сезону поборються не в липні, як зазвичай, а в вересні. Правда, рішення УПЛ повинні схвалити клуби.