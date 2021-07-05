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Шахтар здобув другу перемогу на зборах: Соломон знову в ударі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 липня, 20:22
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Шахтар реабілітувався за вчорашню поразку від Ракува і розібрався з німецьким Тюркгюджю на зборі в Австрії. Знову забитим м'ячем відзначився Манор Соломон
Шахтар здобув другу перемогу в Австрії
Шахтар здобув другу перемогу в Австрії / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар здобув другу перемогу на тренувальному зборі в Австрії. Сьогодні команда Роберто Де Дзербі розібралася з німецьким Тюркгюджю – 2:1.

"Гірники" вийшли вперед перед перервою після результативного удару Манора Соломона. До речі, він же вчора відзначився у воротах Ракува, але той матч Шахтар програв. За 9 хвилин до кінця матчу Тюркгюджю зрівняв рахунок, але нічия протрималася всього три хвилини, поки своє слово не сказав Михайло Мудрик.

Відзначимо, що сьогоднішній суперник Шахтаря був заснований в 1975 році з ініціативи представників турецької діаспори Мюнхена. Тюркгюджю виступає в третій лізі чемпіонату Німеччини, де в минулому сезоні посів 13-е місце.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли. Гранди українського футболу за перший трофей нового сезону поборються не в липні, як зазвичай, а в вересні. Правда, рішення УПЛ повинні схвалити клуби.

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E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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