Перша поразка Де Дзербі: Шахтар поступився вискочці з Польщі

Донецький Шахтар провів другий спаринг на тренувальному зборі в Австрії. Роберто Де Дзербі після розгрому Санкт-Йоханна зазнав першої поразки на чолі "гірників", поступившись віце-чемпіону Польщі Ракув з рахунком 1:2.
Поляки відкрили рахунок вже на 14-й хвилині, а в середині другого тайму подвоїли свою перевагу. Шахтар скоротив відставання зусиллями Манора Соломона, але на порятунок поєдинку часу вже не вистачило.
Цікаво, що команда з Ченстохови заснована в 1921 році, але саме минулий сезон став для "червоно-синіх" найуспішнішим за всю історію. Ракув добув срібні медалі чемпіонату Польщі і вперше виграв національний Кубок.
Відзначимо, що "гірники" готуються до нового сезону без гравців збірної України. Наша команда вже завершила виступ на Євро-2020, але футболістам потрібно час на відпочинок. До речі, ми вже писали, що Динамо просить перенести матч з Шахтарем.
Шахтар – Ракув – 1:2
Голи: Соломон (81) – Кун (14), Лопес (72, пен)
Шахтар: Шевченко, Додо (Конопля, 64), Вітао, Марлон (Мампассі, 64), Корнієнко (Сіпріано, 64), Майкон (Маркос, 64), Патрік (Танковський, 64), Тете (Очеретько, 64), Педрінйо (Бондаренко, 64), Мудрик (Соломон, 46), Траоре (Дентіньо, 64)