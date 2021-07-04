Перша поразка Де Дзербі: Шахтар поступився вискочці з Польщі

"Гірники" провели черговий спаринг в Австрії, в якому поступилися представнику чемпіонату Польщі. Де Дзербі чекає повернення збірників

Шахтар поступився Ракуву / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар провів другий спаринг на тренувальному зборі в Австрії. Роберто Де Дзербі після розгрому Санкт-Йоханна зазнав першої поразки на чолі "гірників", поступившись віце-чемпіону Польщі Ракув з рахунком 1:2.

Поляки відкрили рахунок вже на 14-й хвилині, а в середині другого тайму подвоїли свою перевагу. Шахтар скоротив відставання зусиллями Манора Соломона, але на порятунок поєдинку часу вже не вистачило.

Цікаво, що команда з Ченстохови заснована в 1921 році, але саме минулий сезон став для "червоно-синіх" найуспішнішим за всю історію. Ракув добув срібні медалі чемпіонату Польщі і вперше виграв національний Кубок.

Відзначимо, що "гірники" готуються до нового сезону без гравців збірної України. Наша команда вже завершила виступ на Євро-2020, але футболістам потрібно час на відпочинок. До речі, ми вже писали, що Динамо просить перенести матч з Шахтарем.

Шахтар – Ракув – 1:2

Голи: Соломон (81) – Кун (14), Лопес (72, пен)

Шахтар: Шевченко, Додо (Конопля, 64), Вітао, Марлон (Мампассі, 64), Корнієнко (Сіпріано, 64), Майкон (Маркос, 64), Патрік (Танковський, 64), Тете (Очеретько, 64), Педрінйо (Бондаренко, 64), Мудрик (Соломон, 46), Траоре (Дентіньо, 64)