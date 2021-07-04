3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
Олександрія Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Минай Олімпік Рух Шахтар

Чемпіонат України 2020/2021

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Перша поразка Де Дзербі: Шахтар поступився вискочці з Польщі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 липня, 21:20
Копіювати лінк
"Гірники" провели черговий спаринг в Австрії, в якому поступилися представнику чемпіонату Польщі. Де Дзербі чекає повернення збірників
Шахтар поступився Ракуву
Шахтар поступився Ракуву / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар провів другий спаринг на тренувальному зборі в Австрії. Роберто Де Дзербі після розгрому Санкт-Йоханна зазнав першої поразки на чолі "гірників", поступившись віце-чемпіону Польщі Ракув з рахунком 1:2.

Поляки відкрили рахунок вже на 14-й хвилині, а в середині другого тайму подвоїли свою перевагу. Шахтар скоротив відставання зусиллями Манора Соломона, але на порятунок поєдинку часу вже не вистачило.

Цікаво, що команда з Ченстохови заснована в 1921 році, але саме минулий сезон став для "червоно-синіх" найуспішнішим за всю історію. Ракув добув срібні медалі чемпіонату Польщі і вперше виграв національний Кубок.

Відзначимо, що "гірники" готуються до нового сезону без гравців збірної України. Наша команда вже завершила виступ на Євро-2020, але футболістам потрібно час на відпочинок. До речі, ми вже писали, що Динамо просить перенести матч з Шахтарем.

Шахтар – Ракув – 1:2
Голи: Соломон (81) – Кун (14), Лопес (72, пен)

Шахтар: Шевченко, Додо (Конопля, 64), Вітао, Марлон (Мампассі, 64), Корнієнко (Сіпріано, 64), Майкон (Маркос, 64), Патрік (Танковський, 64), Тете (Очеретько, 64), Педрінйо (Бондаренко, 64), Мудрик (Соломон, 46), Траоре (Дентіньо, 64)

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
Відео Про матч
0:4
Відео Про матч
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти