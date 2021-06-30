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Чехія --
Данія --
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Де Дзербі в Шахтарі починає з розгрому: дивіться перший гол Траоре за "гірників"

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 23:14
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30 червня донецький Шахтар провів перший контрольний матч на зборі в Австрії, розгромивши скромний Санкт-Йоханн. На чолі донеччан дебютував італійський тренер Роберто Де Дзербі
Перший матч Роберто Де Дзербі в Шахтарі
Перший матч Роберто Де Дзербі в Шахтарі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

30 червня донецький Шахтар провів перший контрольний матч на зборі в Австрії. Після восьми днів тренувальної роботи на чолі "оранжево-чорних" дебютував італійський тренер Роберто Де Дзербі. У першому літньому спарингу донеччани розгромили австрійський Санкт-Йоханн – 5:0. Раніше ми писали, що всі товариські матчі Шахтаря покажуть по ТБ.

Різниця команд в класі була занадто велика, і вже на 2-й хвилині зустрічі Тете відкрив рахунок, замкнувши простріл Корнієнко.

За п'ять хвилин перевагу Шахтаря подвоїв Мудрик, який чітко підсік м'яч над голкіпером. А на 10-й хвилині дебютний гол за донеччан забив буркінійскій нападник Лассіна Траоре, придбаний "гірниками" у Аякса.

Вже на 24-й хвилині у ворота Санкт-Йоханна влетів четвертий м'яч. І на цей раз Траоре виступив в ролі асистента, а Корнієнко завдав точного удару в дальній кут.

У другому таймі склад Шахтаря повністю оновився. "Помаранчево-чорні" створили багато моментів, але м'яч у воротах австрійців побував лише раз. Сіпріано в черговий раз прострілив в чужу штрафну, а Дентіньо спрацював на випередження і відправив м'яч повз воротаря – 5:0.

Читайте також: Шахтар розриває трансферний ринок – новачком команди став екс-гравець Барселони

У четвер Роберто Де Дзербі надасть команді вихідний для відновлення, після чого робота продовжиться. Наступний контрольний матч донеччан – 4 липня з польським Ракувом.

Раніше Де Дзербі розповів про Луческу, філософію та сім'ю.

Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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