Де Дзербі в Шахтарі починає з розгрому: дивіться перший гол Траоре за "гірників"

30 червня донецький Шахтар провів перший контрольний матч на зборі в Австрії, розгромивши скромний Санкт-Йоханн. На чолі донеччан дебютував італійський тренер Роберто Де Дзербі

Перший матч Роберто Де Дзербі в Шахтарі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

30 червня донецький Шахтар провів перший контрольний матч на зборі в Австрії. Після восьми днів тренувальної роботи на чолі "оранжево-чорних" дебютував італійський тренер Роберто Де Дзербі. У першому літньому спарингу донеччани розгромили австрійський Санкт-Йоханн – 5:0. Раніше ми писали, що всі товариські матчі Шахтаря покажуть по ТБ.

Різниця команд в класі була занадто велика, і вже на 2-й хвилині зустрічі Тете відкрив рахунок, замкнувши простріл Корнієнко.

За п'ять хвилин перевагу Шахтаря подвоїв Мудрик, який чітко підсік м'яч над голкіпером. А на 10-й хвилині дебютний гол за донеччан забив буркінійскій нападник Лассіна Траоре, придбаний "гірниками" у Аякса.

Вже на 24-й хвилині у ворота Санкт-Йоханна влетів четвертий м'яч. І на цей раз Траоре виступив в ролі асистента, а Корнієнко завдав точного удару в дальній кут.

У другому таймі склад Шахтаря повністю оновився. "Помаранчево-чорні" створили багато моментів, але м'яч у воротах австрійців побував лише раз. Сіпріано в черговий раз прострілив в чужу штрафну, а Дентіньо спрацював на випередження і відправив м'яч повз воротаря – 5:0.

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У четвер Роберто Де Дзербі надасть команді вихідний для відновлення, після чого робота продовжиться. Наступний контрольний матч донеччан – 4 липня з польським Ракувом.

Раніше Де Дзербі розповів про Луческу, філософію та сім'ю.

Нагадаємо, що старт нового клубного футбольного сезону в Україні відбудеться 24 липня, коли в Києві за Суперкубок зіграють Динамо і Шахтар.