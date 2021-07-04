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Первое поражение Де Дзерби: Шахтер уступил выскочкам из Польши

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 июля, 21:20
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"Горняки" провели очередной спарринг в Австрии, в котором уступили представителю чемпионата Польши. Де Дзерби ждет возвращения сборников
Шахтер уступил Ракуву
Шахтер уступил Ракуву / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер провел второй спарринг на тренировочном сборе в Австрии. Роберто Де Дзерби после разгрома Санкт-Йоханна потерпел первое поражение во главе "горняков", уступив вице-чемпиону Польши Ракуву со счетом 1:2.

Поляки открыли счет уже на 14-й минуте, а в середине второго тайма удвоили свое преимущество. Шахтер сократил отставание усилиями Манора Соломона, но на спасение поединка времени уже не хватило.

Интересно, что команда из Ченстоховы основана в 1921 году, но именно прошлый сезон стал для "красно-синих" самым успешным за всю историю. Ракув добыл серебряные медали чемпионата Польши и впервые выиграл национальный Кубок.

Отметим, что "горняки" готовятся к новому сезону без игроков сборной Украины. Наша команда уже завершила выступление на Евро-2020, но футболистам нужно время на отдых. Кстати, мы уже писали, что Динамо просит перенести матч с Шахтером.

Шахтер – Ракув – 1:2
Голы: Соломон (81) – Кун (14), Лопес (72, пен)

Шахтер: Шевченко, Додо (Конопля, 64), Витао, Марлон (Мампасси, 64), Корниенко (Сиприано, 64), Майкон (Маркос, 64), Патрик (Танковский, 64), Тете (Очеретько, 64), Педриньо (Бондаренко, 64), Мудрик (Соломон, 46), Траоре (Дентиньо, 64)

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