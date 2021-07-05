Шахтер одержал вторую победу на сборах: Соломон снова в ударе

Шахтер реабилитировался за вчерашнее поражение от Ракува и разобрался с немецким Тюркгюджю на сборе в Австрии. Снова забитым мячом отличился Манор Соломон

Шахтер одержал вторую победу в Австрии / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер одержал вторую победу на тренировочном сборе в Австрии. Сегодня команда Роберто Де Дзерби разобралась с немецким Тюркгюджю – 2:1.

"Горняки" вышли вперед перед перерывом после результативного удара Манора Соломона. Кстати, он же вчера отличился в воротах Ракува, но тот матч Шахтер проиграл. За 9 минут до конца матча Тюркгюджю сравнял счет, но ничья продержалась всего три минуты, пока свое слово не сказал Михаил Мудрик.

Отметим, что сегодняшний соперник Шахтера был основан в 1975 году по инициативе представителей турецкой диаспоры Мюнхена. Тюркгюджю выступает в третьей лиге чемпионата Германии, где в прошлом сезоне занял 13-е место.

Напомним, сегодня стало известно, что матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли. Гранды украинского футбола за первый трофей нового сезона поборются не в июле, как обычно, а в сентябре. Правда, решение УПЛ должны одобрить клубы.