13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Шахтар – Металіст-1925: де і коли дивитися матч УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 серпня, 15:05
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Підопічні Роберто Де Дзербі спробують свої сили на фоні опонентів з Харкова напередодні візиту до Монако
Шахтар зіграє з Металістом-1925 на НСК Олімпійський
Шахтар зіграє з Металістом-1925 на НСК Олімпійський / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч четвертого туру чемпіонату України 2021/2022 між Шахтарем та Металістом-1925 розпочнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Шахтар – Металіст-1925? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Шахтар – Металіст-1925 пройде у нас на сайті.

Донеччани та харків'яни набрали по 6 очок в трьох стартових турах, однак цей результат сприймається вболівальниками по-різному. Металіст-1925 вперше вийшов в еліту українського футболу і вже встиг здолати Рух і Чорноморець в домашніх іграх.

Читайте також: Розклад трансляцій і інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

У свою чергу Шахтар не без певних проблем обіграв Інгулець та Львів, тоді як матч з Олександрією донецька команда провалила (1:2). Підопічні Де Дзербі вже відстали від Динамо на три очки, хоча вся чемпіонська гонка ще попереду.

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Мабуть, основна увага Шахтаря зараз зосереджено на кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору донеччани двічі здолали бельгійський Генк, проте в раунді плей-офф на "гірників" чекає куди більш складний суперник в особі французького Монако.

Не варто дивуватися, якщо Роберто Де Дзербі вдасться до ротації сьогодні. Відпочинок можуть отримати Марлон, Траоре, Алан Патрік і Маркос Антоніо. До того ж травми Педріньо і Соломона дають "зелене світло" Коноплянці на потрапляння в старт. Відмінний шанс для українця знову заявити про себе!

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є безперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.20, тоді як на перемогу Миная – 14.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
3
3
0
0
8
1
7
9
Забиті 8
Пропущені 1
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
2
Десна Десна Дес
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В Н
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н
5
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
6
Шахтар Шахтар Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
8
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
9
Зоря Зоря Зор
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті 6
Пропущені 4
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В П
10
Минай Минай Мин
2
1
0
1
1
2
-1
3
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
12
Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П Н
13
Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н
14
Львів Львів Льв
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П
16
Інгулець Інгулець Інг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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