Шахтар – Металіст-1925: де і коли дивитися матч УПЛ

Підопічні Роберто Де Дзербі спробують свої сили на фоні опонентів з Харкова напередодні візиту до Монако

Шахтар зіграє з Металістом-1925 на НСК Олімпійський / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч четвертого туру чемпіонату України 2021/2022 між Шахтарем та Металістом-1925 розпочнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Шахтар – Металіст-1925? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Шахтар – Металіст-1925 пройде у нас на сайті.

Донеччани та харків'яни набрали по 6 очок в трьох стартових турах, однак цей результат сприймається вболівальниками по-різному. Металіст-1925 вперше вийшов в еліту українського футболу і вже встиг здолати Рух і Чорноморець в домашніх іграх.

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У свою чергу Шахтар не без певних проблем обіграв Інгулець та Львів, тоді як матч з Олександрією донецька команда провалила (1:2). Підопічні Де Дзербі вже відстали від Динамо на три очки, хоча вся чемпіонська гонка ще попереду.

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Мабуть, основна увага Шахтаря зараз зосереджено на кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору донеччани двічі здолали бельгійський Генк, проте в раунді плей-офф на "гірників" чекає куди більш складний суперник в особі французького Монако.

Не варто дивуватися, якщо Роберто Де Дзербі вдасться до ротації сьогодні. Відпочинок можуть отримати Марлон, Траоре, Алан Патрік і Маркос Антоніо. До того ж травми Педріньо і Соломона дають "зелене світло" Коноплянці на потрапляння в старт. Відмінний шанс для українця знову заявити про себе!

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є безперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.20, тоді як на перемогу Миная – 14.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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