Шахтер – Металлист-1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Подопечные Роберто Де Дзерби попробуют свои силы на фоне оппонентов из Харькова накануне визита к Монако

Шахтер сразится с Металлистом-1925 на НСК Олимпийский / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч четвертого тура чемпионата Украины 2021/2022 между Шахтером и Металлистом-1925 начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Шахтер – Металлист-1925? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Шахтер – Металлист-1925 пройдет у нас на сайте.

Дончане и харьковчане набрали по 6 очков в трех стартовых турах, однако этот результат воспринимается болельщиками по-разному. Металлист-1925 впервые вышел в элиту украинского футбола и уже успел одолеть Рух и Черноморец в домашних играх.

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В свою очередь Шахтер не без определенных проблем обыграл Ингулец и Львов, тогда как матч с Александрией донецкая команда провалила (1:2). Подопечные Де Дзерби уже отстали от Динамо на три очка, хотя вся чемпионская гонка еще впереди.

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Пожалуй, основное внимание Шахтера сейчас сосредоточено на квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отбора дончане дважды одолели бельгийский Генк, однако в раунде плей-офф "горняков" ожидает куда более непростой соперник в лице французского Монако.

Не стоит удивляться, если Роберто Де Дзерби прибегнет к ротации сегодня. Отдых могут получить Марлон, Траоре, Алан Патрик и Маркос Антонио. К тому же, травмы Педриньо и Соломона дают "зеленый свет" Коноплянке на попадание в старт. Отличный шанс для украинца вновь заявить о себе!

Прогноз букмекеров. По их мнению, Шахтер является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.20, тогда как на победу Миная – 14.50. Ничья же оценена коэффициентом 6.60.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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