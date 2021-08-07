Шахтар – Олександрія: де і коли дивитися матч УПЛ

Команда Юрія Гури стане третім суперником донеччан в нинішньому сезоні чемпіонату України

Роберто Де Дзербі проведе свій четвертий матч біля керма Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч третього туру чемпіонату України 2021/2022 між Шахтарем та Олександрією почнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Шахтар – Олександрія? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Шахтар – Олександрія пройде у нас на сайті.

Якщо ж ви не встигли подивитися матч в прямому ефірі, в повторі його можна буде побачити цієї ночі:

о 01:55 на телеканалі Футбол 2

о 04:00 на телеканалі Футбол 1

Донецька команда провела вже три поєдинки при Роберто Де Дзербі і кожен раз виходила переможцем. У чемпіонаті України "гірники" були сильнішими за Інгулець (2:1) і Львів (3:0). А в Лізі чемпіонів Шахтар здолав Генк у 3-му раунді кваліфікації.

Олександрія також успішно розпочала чемпіонат, здолавши на виїзді Зорю. Втім, осічка в другому турі з Минаєм зіпсувала картину. По грі команда Юрія Гури виглядала цікавіше закарпатців, однак пропустила вирішальний гол на останній хвилині.

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Особисті зустрічі. Шахтар і Олександрія зустрічалися друг з одним 29 разів. Переважна більшість ігор виявлялися за донеччанами – 22. Ще п'ять разів команди розписували нічию, а Олександрія тріумфувала двічі.

Матчі минулого сезону особливо успішно склалися для "аграріїв". В гостях підопічні ще Шарана задовольнилися нічиєю (1:1), а вдома Олександрія виявилася сильнішою за команду Луїша Каштру (2:0). Та перемога, до слова, де-юре подарувала Динамо чемпіонство.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є беззаперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх донеччан становить всього 1.19, тоді як на перемогу Олександрії – аж 16.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

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