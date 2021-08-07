7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
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Динамо --
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Олександрія

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Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу 3-го туру чемпіонату України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
7 серпня, 10:50
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Між поєдинками Ліги чемпіонів віце-чемпіон України зіграє в УПЛ матч проти незручного суперника

У суботу відбудеться матч 3-го туру чемпіонату України. У Києві донецький Шахтар прийме Олександрію. Гра відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський. Початок поєдинку – 19:30. дізнавайтеся розклад усіх матчів 3-го туру УПЛ.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ

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Донецька команда провела вже три поєдинки при Роберто Де Дзербі і кожен раз виходила переможцем. У чемпіонаті України "гірники" були сильнішими за Інгулець (2:1) і Львів (3:0). А в Лізі чемпіонів Шахтар здолав Генк у 3-му раунді кваліфікації.

Олександрія також успішно розпочала чемпіонат, здолавши на виїзді Зорю. Втім, осічка в другому турі з Минаєм зіпсувала картину. По грі команда Юрія Гури виглядала цікавіше закарпатців, однак пропустила вирішальний гол на останній хвилині.

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Особисті зустрічі. Шахтар і Олександрія зустрічалися друг з одним 29 разів. Переважна більшість ігор виявлялися за донеччанами – 22. Ще п'ять разів команди розписували нічию, а Олександрія тріумфувала двічі.

Матчі минулого сезону особливо успішно склалися для "аграріїв". В гостях підопічні ще Шарана задовольнилися нічиєю (1:1), а вдома Олександрія виявилася сильнішою за команду Луїша Каштру (2:0). Та перемога, до слова, де-юре подарувала Динамо чемпіонство.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є беззаперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх донеччан становить всього 1.19, тоді як на перемогу Олександрії – аж 16.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Шахтар Шахтар Шах
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Забиті 5
Пропущені 1
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Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
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Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
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Ворскла Ворскла Вор
2
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Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
6
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
7
Динамо Динамо Дин
1
1
0
0
4
0
4
3
Забиті 4
Пропущені 0
Різниця 4
Результати останніх матчів: В
8
Олександрія Олександрія Оле
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
9
Зоря Зоря Зор
2
1
0
1
5
2
3
3
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П
10
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
11
Маріуполь Маріуполь Мар
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н
12
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
13
Верес Верес Вер
2
0
1
1
0
4
-4
1
Забиті 0
Пропущені 4
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н
14
Рух Рух Рух
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П
15
Інгулець Інгулець Інг
2
0
0
2
2
7
-5
0
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
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33
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32
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3
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24
12
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52
4
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19
20
21
60
5
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17
24
22
63
6
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17
6
21
44
7
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10
11
16
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8
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