Сімейний сектор та безкоштовні солодощі: що чекає на вболівальників Шахтаря на матчі з Олександрією

Донеччани пропонують захоплюючу розважальну програму на НСК Олімпійський на поєдинок 3-го туру УПЛ проти Олександрії

Шахтар готує для фанатів круті активності на поєдинок з Олександрією / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок Шахтар вдало стартував у Лізі чемпіонів, обігравши на виїзді Генк. А вже 7 серпня донеччани в рамках третього туру чемпіонату України на НСК Олімпійський прийме Олександрію. Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Шахтар підготував розважальну програму для вболівальників. Активності будуть проводитися до, під час гри та у перерві між таймами. Шанувальників "гірників" на головній арені країни чекають:

інтерактивні фан-зони

безкоштовні солодощі для дітей;

відкрите тренування дитячого ролер-клубу

запуск дитячої футбольної зони біля "Сімейного сектору"(сектори № 59-61)

виконання гімну України Олександром Кривошапком

забіг з маскотом в перерві

Квиток на матч включає доступ до всіх активностей! Придбати їх можна онлайн на офіційному сайті донеччан, а також в клубному мобільному додатку. Мінімальна вартість – від 50 гривень.

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Відзначимо, що Шахтар успішно стартував в новому сезоні чемпіонату України. Спочатку підопічні Роберто Де Дзербі зуміли здолати Інгулець (2:1), а на вихідних розгромили на виїзді Львів (3:0). Ось як це було: