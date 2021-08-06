Розклад, трансляції і інтриги 3-го туру чемпіонату України з футболу

Динамо побореться з Зорею, Олександрія протестує Шахтар, а Рух почне свій шлях з новим тренером

Кучук повертається в УПЛ, Скрипник битиметься з Динамо, Де Дзербі чекає в гості Олександрію / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Зоря", Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

У п'ятницю, 6 серпня, стартує третій тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. Цей тур знову буде обрізаним, оскільки УПЛ перенесла матч Колоса та Миная.

Причиною став ранній поєдинок ковалівської команди в Лізі Конференцій. Вчора Колос зіграв внічию з Шахтарем з Караганди (0:0), а матч-відповідь призначений вже на вівторок, 10 серпня.

Втім, і без цього поєдинку буде чимало цікавого в цей вікенд.

Звичайно ж, центральна зустріч туру відбудеться в Запоріжжі, де Зоря прийме Динамо. Обидві команди здобули впевнені перемоги в минулому турі, однак у луганців був ще провальний перший тур (0:1 від Олександрії). Тепер команда Віктора Скрипника налаштована відібрати очки у чинного чемпіона. Перед відповідної битвою з Генком на Шахтар чекає непроста зустріч з Олександрією. "Аграрії" зуміли в стартовому турі здивувати у грі з Зорею (1:0), однак поразка від Миная минулого тижня зіпсувала картину. Тепер у Юрія Гури є новий шанс голосно заявити про себе. Рух зіграє з Вересом вже з новим наставником. Посередині тижні львів'яни звільнили Івана Федика за дві поразки в стартових турах. Тепер же рятувати ситуацію покликаний Леонід Кучук. До слова, у Вереса теж не найкращий старт – 1 бал у двох матчах. Дніпро-1 непогано почав сезон (4 очка у двох матчах) і має намір розвинути свій успіх в битві з Маріуполем. Команда Остапа Маркевича має в активі лише один бал, проте ще не показала на повну свій потенціал.

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції поєдинків 3-го туру УПЛ:

П'ятниця, 6 серпня

19:30 МЕТАЛІСТ-1925 – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Прогноз букмекерів: 2.01 – 3.45 – 3.75

Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

Субота, 7 серпня

17:00 РУХ – ВЕРЕС

Прогноз букмекерів: 2.45 – 3.30 – 2.92

Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ

Прогноз букмекерів: 1.18 – 6.80 – 17.00

Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ДНІПРО-1 – МАРІУПОЛЬ

Прогноз букмекерів: 1.61 – 6.80 – 17.00

Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Неділя, 8 серпня

19:30 ВОРСКЛА – ЛЬВІВ

Прогноз букмекерів: 1.81 – 3.65 – 4.40

Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – ДИНАМО

Прогноз букмекерів: 5.40 – 3.55 – 1.71

Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Понеділок, 9 серпня

19:30 ДЕСНА – ІНГУЛЕЦЬ

Прогноз букмекерів: 1.47 – 4.20 – 7.50

Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

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