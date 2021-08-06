5 серпня 21:00 Відео
Колос 0
Шахтар Кг 0
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Розклад, трансляції і інтриги 3-го туру чемпіонату України з футболу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
6 серпня, 10:00
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Динамо побореться з Зорею, Олександрія протестує Шахтар, а Рух почне свій шлях з новим тренером
Кучук повертається в УПЛ, Скрипник битиметься з Динамо, Де Дзербі чекає в гості Олександрію
Кучук повертається в УПЛ, Скрипник битиметься з Динамо, Де Дзербі чекає в гості Олександрію / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Зоря", Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

У п'ятницю, 6 серпня, стартує третій тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. Цей тур знову буде обрізаним, оскільки УПЛ перенесла матч Колоса та Миная.

Причиною став ранній поєдинок ковалівської команди в Лізі Конференцій. Вчора Колос зіграв внічию з Шахтарем з Караганди (0:0), а матч-відповідь призначений вже на вівторок, 10 серпня.

Втім, і без цього поєдинку буде чимало цікавого в цей вікенд.

  1. Звичайно ж, центральна зустріч туру відбудеться в Запоріжжі, де Зоря прийме Динамо. Обидві команди здобули впевнені перемоги в минулому турі, однак у луганців був ще провальний перший тур (0:1 від Олександрії). Тепер команда Віктора Скрипника налаштована відібрати очки у чинного чемпіона.
  2. Перед відповідної битвою з Генком на Шахтар чекає непроста зустріч з Олександрією. "Аграрії" зуміли в стартовому турі здивувати у грі з Зорею (1:0), однак поразка від Миная минулого тижня зіпсувала картину. Тепер у Юрія Гури є новий шанс голосно заявити про себе.
  3. Рух зіграє з Вересом вже з новим наставником. Посередині тижні львів'яни звільнили Івана Федика за дві поразки в стартових турах. Тепер же рятувати ситуацію покликаний Леонід Кучук. До слова, у Вереса теж не найкращий старт – 1 бал у двох матчах.
  4. Дніпро-1 непогано почав сезон (4 очка у двох матчах) і має намір розвинути свій успіх в битві з Маріуполем. Команда Остапа Маркевича має в активі лише один бал, проте ще не показала на повну свій потенціал.

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції поєдинків 3-го туру УПЛ:

П'ятниця, 6 серпня

19:30 МЕТАЛІСТ-1925 – ЧОРНОМОРЕЦЬ
Прогноз букмекерів: 2.01 – 3.45 – 3.75
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

Субота, 7 серпня

17:00 РУХ – ВЕРЕС
Прогноз букмекерів: 2.45 – 3.30 – 2.92
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ
Прогноз букмекерів: 1.18 – 6.80 – 17.00
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

В тренді

19:30 ДНІПРО-1 – МАРІУПОЛЬ
Прогноз букмекерів: 1.61 – 6.80 – 17.00
Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Неділя, 8 серпня

19:30 ВОРСКЛА – ЛЬВІВ
Прогноз букмекерів: 1.81 – 3.65 – 4.40
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – ДИНАМО
Прогноз букмекерів: 5.40 – 3.55 – 1.71
Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Понеділок, 9 серпня

19:30 ДЕСНА – ІНГУЛЕЦЬ
Прогноз букмекерів: 1.47 – 4.20 – 7.50
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Десна Десна Дес
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Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
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Шахтар Шахтар Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
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1
1
0
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2
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4
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
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Ворскла Ворскла Вор
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1
1
0
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Колос Колос Кол
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1
0
1
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Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
6
Динамо Динамо Дин
1
1
0
0
4
0
4
3
Забиті 4
Пропущені 0
Різниця 4
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Олександрія Олександрія Оле
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
8
Зоря Зоря Зор
2
1
0
1
5
2
3
3
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1
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1
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1
0
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Маріуполь Маріуполь Мар
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Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
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1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
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Верес Верес Вер
2
0
1
1
0
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1
Забиті 0
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Різниця -4
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Рух Рух Рух
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П
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Інгулець Інгулець Інг
2
0
0
2
2
7
-5
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Чорноморець Чорноморець Чор
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
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35
27
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3
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10
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4
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