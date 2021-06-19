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Сексуальна Ірина Морозюк повернулася до екскапітана Динамо. Чому вона не в Playboy

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 червня, 15:03
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Футболіст та його кохана разом тренуються і весело проводять час на яхті на курортних грецьких островах
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Схоже, одна з найпривабливіших пар українського футболу знову возз'єдналася. Минулого року Ірина Морозюк шокувала заявою про розлучення з футболістом. Тепер же дівчина прекрасно проводить час з Миколою Морозюком на морському курорті в Греції.

Фотографії та відеоролики Ірина виклала на своїй сторінці в Instagram. Звичайно ж, вона не могла не похизуватися фото в стилі ню.

Нещодавно дружина футболіста вразила формами на яхті: ноги від вух, груди – від хірурга.

Шанувальники коханої колишнього динамівця дивуються, як з такими формами вона досі не потрапила в журнал Playboy.

А форму Ірина підтримує в компанії з (колишнім?) чоловіком. Пара показала, як разом вийшла на пробіжку.

Відео: Instagram

Гравець турецького Різеспора також похвалився кадрами з грецьких островів і захопився заходом сонця.

До речі, у Ірини Морозюк з'явився віртуальний чоловік.

Дивіться, як Динамо і Зоря билися в чемпіонаті України:

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І
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О
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2
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6
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0
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2
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2
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0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
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0
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