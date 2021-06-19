Сексуальна Ірина Морозюк повернулася до екскапітана Динамо. Чому вона не в Playboy

Футболіст та його кохана разом тренуються і весело проводять час на яхті на курортних грецьких островах

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Схоже, одна з найпривабливіших пар українського футболу знову возз'єдналася. Минулого року Ірина Морозюк шокувала заявою про розлучення з футболістом. Тепер же дівчина прекрасно проводить час з Миколою Морозюком на морському курорті в Греції.

Фотографії та відеоролики Ірина виклала на своїй сторінці в Instagram. Звичайно ж, вона не могла не похизуватися фото в стилі ню.

Нещодавно дружина футболіста вразила формами на яхті: ноги від вух, груди – від хірурга.

Шанувальники коханої колишнього динамівця дивуються, як з такими формами вона досі не потрапила в журнал Playboy.

А форму Ірина підтримує в компанії з (колишнім?) чоловіком. Пара показала, як разом вийшла на пробіжку.

Відео: Instagram

Гравець турецького Різеспора також похвалився кадрами з грецьких островів і захопився заходом сонця.

До речі, у Ірини Морозюк з'явився віртуальний чоловік.

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