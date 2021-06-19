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Сексуальная Ирина Морозюк вернулась к экс-капитану Динамо. Почему она не в Playboy

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июня, 15:03
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Футболист и его возлюбленная вместе тренируются и весело проводят время на яхте на курортных греческих островах
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Похоже, одна из самых привлекательных пар украинского футбола снова воссоединилась. В прошлом году Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с футболистом. Теперь же девушка прекрасно проводит время с Николаем Морозюком на морском курорте в Греции.

Фотографии и видеоролики Ирина выложила на своей страничке в Instagram. Конечно же, она не могла не блеснуть фото в стиле ню.

Недавно жена футболиста поразила формами на яхте: ноги от ушей, грудь – от хирурга.

Поклонники любимой бывшего динамовца удивляются, как с такими формами она до сих пор не попала в журнал Playboy.

А форму Ирина поддерживает в компании с (бывшим?) мужем. Пара показала, как вместе вышла на пробежку.

Морозюки Видео: Instagram

Игрок турецкого Ризеспора также похвастался кадрами с греческих островов и восхитился закатом солнца.

Кстати, у Ирины Морозюк появился виртуальный муж.

Пока же она наслаждается временем в компании с бывшим игроком сборной Украины.

Смотрите, как Динамо и Заря сражались в чемпионате Украины:

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
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3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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