Сексуальная Ирина Морозюк вернулась к экс-капитану Динамо. Почему она не в Playboy

Футболист и его возлюбленная вместе тренируются и весело проводят время на яхте на курортных греческих островах

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Похоже, одна из самых привлекательных пар украинского футбола снова воссоединилась. В прошлом году Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с футболистом. Теперь же девушка прекрасно проводит время с Николаем Морозюком на морском курорте в Греции.

Фотографии и видеоролики Ирина выложила на своей страничке в Instagram. Конечно же, она не могла не блеснуть фото в стиле ню.

Недавно жена футболиста поразила формами на яхте: ноги от ушей, грудь – от хирурга.

Поклонники любимой бывшего динамовца удивляются, как с такими формами она до сих пор не попала в журнал Playboy.

А форму Ирина поддерживает в компании с (бывшим?) мужем. Пара показала, как вместе вышла на пробежку.

Морозюки Видео: Instagram

Игрок турецкого Ризеспора также похвастался кадрами с греческих островов и восхитился закатом солнца.

Кстати, у Ирины Морозюк появился виртуальный муж.

Пока же она наслаждается временем в компании с бывшим игроком сборной Украины.

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