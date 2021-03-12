Русский
$ 27,75
33,17

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Прорив в українському футболі: суддям дозволять давати інтерв'ю

12 березня, 22:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Лучано Промені розглядає варіант з коментарем спірних моментів по телебаченню

Однією з найболючіших тем українського футболу залишається обговорення роботи арбітрів. Часто це виливається в скандальні ситуації. Зокрема, в минулому турі бос "Олімпіка" з матюками увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря".

Реклама

Сьогодні ведущий телепередачі "Великий футбол" Олександр Денисов на своєму YouTube-каналі розповів, що найближчим часом ймовірно обговорення суддівства на телебаченні. Про це він поговорив з главою української футбольної Феміди Лучано Промені:

"Нам би хотілося відкритості, інтерв'ю суддів після матчів. Але це поки що стіна непробивна – щодо флеш-інтерв'ю. Цього не робить УЄФА, причин можна назвати масу. Так бережеться периметр, щоб не нашкодити самим собі. Думаю, це не вийде в жодній лізі, щоб арбітри приходили на інтерв'ю одразу після гри.

Проте, я спробував поговорити з Лучі, щоб він або його підопічні на регулярній основі, скажімо, через два дні брали участь у телевізійних обговореннях минулого туру. Тут є гарна новина: Лучі готовий розглядати такий варіант. Зараз він в Італії. Коли він повернеться, ми поговоримо, про який формат обговорень в прямому ефірі йде мова".

Як ми писали, в українському футболі поширюється ініціатива про недовіру суддям. Однак, за словами Денисова, 10 клубів Прем'єр-ліги з 14 не підтримали позачергові збори учасників для обговорення суддівства. А самому ініціатору, президенту "Олімпіка" Владиславу Гельзіну, на наступному тижні оформлять серйозне покарання за його поведінку.

Дивіться огляд скандального матчу "Олімпік" – "Шахтар":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

інтерв'ю футбол суддівство чемпіонат України флэш
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України з футболу
Розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України з футболуЧУ з футболу
"Суддя – п***рас!" Бос "Олімпіка" з матюками увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря"ЧУ з футболу
Скандал після матчу
Скандал після матчу "Олімпік" – "Шахтар": Морозов відреагував на матюки ГельзінаЧУ з футболу
"Шахтар" припинив боротьбу: результати 1/4 фіналу Кубка України з футболуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти