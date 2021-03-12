Прорив в українському футболі: суддям дозволять давати інтерв'ю

Однією з найболючіших тем українського футболу залишається обговорення роботи арбітрів. Часто це виливається в скандальні ситуації. Зокрема, в минулому турі бос "Олімпіка" з матюками увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря".

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Сьогодні ведущий телепередачі "Великий футбол" Олександр Денисов на своєму YouTube-каналі розповів, що найближчим часом ймовірно обговорення суддівства на телебаченні. Про це він поговорив з главою української футбольної Феміди Лучано Промені:

"Нам би хотілося відкритості, інтерв'ю суддів після матчів. Але це поки що стіна непробивна – щодо флеш-інтерв'ю. Цього не робить УЄФА, причин можна назвати масу. Так бережеться периметр, щоб не нашкодити самим собі. Думаю, це не вийде в жодній лізі, щоб арбітри приходили на інтерв'ю одразу після гри. Проте, я спробував поговорити з Лучі, щоб він або його підопічні на регулярній основі, скажімо, через два дні брали участь у телевізійних обговореннях минулого туру. Тут є гарна новина: Лучі готовий розглядати такий варіант. Зараз він в Італії. Коли він повернеться, ми поговоримо, про який формат обговорень в прямому ефірі йде мова".

Як ми писали, в українському футболі поширюється ініціатива про недовіру суддям. Однак, за словами Денисова, 10 клубів Прем'єр-ліги з 14 не підтримали позачергові збори учасників для обговорення суддівства. А самому ініціатору, президенту "Олімпіка" Владиславу Гельзіну, на наступному тижні оформлять серйозне покарання за його поведінку.

Дивіться огляд скандального матчу "Олімпік" – "Шахтар":

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