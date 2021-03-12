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Прорыв в украинском футболе: судьям разрешат давать интервью

12 марта, 22:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лучано Лучи рассматривает вариант с комментарием спорных моментов по телевидению

Одной из самых больных тем украинского футбола остается обсуждение работы арбитров. Часто это выливается в скандальные ситуации. В частности, в прошлом туре босс "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера".

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Сегодня ведущий телепередачи "Великий футбол" Александр Денисов на своем YouTube-канале рассказал, что в ближайшее время вероятно обсуждение судейства на телевидении. Об этом он поговорил с главой украинской футбольной Фемиды Лучано Лучи:

"Нам бы хотелось открытости, интервью судей после матчей. Но это пока что стена непробиваемая – насчет флэш-интервью. Этого не делает УЕФА, причин можно назвать массу. Так бережется периметр, чтобы не навредить самим себе. Думаю, это не получится ни в какой лиге, чтобы арбитры приходили на интервью сразу после игры.

Тем не менее, я попробовал поговорить з Лучи, чтобы он или его подопечные на регулярной основе, скажем, через два дня принимали участие в телевизионных обсуждениях прошедшего тура. Здесь есть хорошая новость: Лучи готов рассматривать такой вариант. Сейчас он в Италии. Когда он вернется, мы поговорим, о каком формате обсуждений в прямом эфире идет речь".

Как мы писали, в украинском футболе распространяется инициатива о недоверии судьям. Однако, по словам Денисова, 10 клубов Премьер-лиги из 14 не поддержали внеочередные сборы участников для обсуждения судейства. А самому инициатору, президенту "Олимпика" Владиславу Гельзину, на следующей неделе оформят серьезное наказание за его поведение.

Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Шахтер":

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