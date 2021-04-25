Дуже складна травма гравця збірної України: Каштру розповів про Кривцова і Бондаря

Головний тренер донецького Шахтаря прокоментував поразку від Олександрії в Прем'єр-лізі і стан здоров'я двох захисників гірників

Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував поразку "гірників" від Олександрії (0:2)у 23-му турі української Прем'єр-ліги. А також розповів про стан травмованих футболістів донеччан Сергія Кривцова і Валерія Бондаря.

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"Добре почали. Команда відчувала себе впевнено. В старті мали вийти Бондар, Кривцов, Сіпріано і Додо. Через 15 хвилин матчу ми вже грали без трьох футболістів. Заміна Бондаря привела до ще однієї обов'язкової через кількість українців, які повинні бути на поле. Вибір припав на Додо. Він говорив про дискомфорт, який відчув на розминці. Була якась проблема з правою ногою. Команда втратила стабільність", – цитує Каштру tribuna.com

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"У Кривцова був приступ мігрені до матчу. Зараз оцінюється ситуація. На жаль, по Бондарю новини не найкращі. Є дуже великі переживання. Думаю, це теж дуже складна травма. За три дні у нас дві травми такої складності"

Реклама Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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