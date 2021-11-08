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Треба жорстко карати та присікати: реакція з Європи на расизм в Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 09:36
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Колишній футболіст збірної України Євген Левченко, який мешкає в Нідерландах, відреагував на расистський скандал у чемпіонаті України
Євген Левченко відреагував на расистський скандал
Євген Левченко відреагував на расистський скандал / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Футболіст Ворскли Лукас Рангел звинуватив гравця Динамо Миколу Шапаренка у расистських висловлюваннях під час матчу 14 туру Прем'єр-ліги.

За словами бразильця, динамівець сказав у його бік слово "чорний" російською.

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Рангел у матчі з Динамо
Рангел у матчі з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

"Я дуже люблю Шапаренка, як гравця, але якщо він дозволяє собі расистські висловлювання щодо інших гравців, то це треба жорстко карати і присікати", – написав Левченко у себе в Twitter.

Євген Левченко
Євген Левченко / Фото: Instagram

Зазначимо, що перед цим український футбол штормило через гомофобський скандал. Інший динамівець Артем Бесєдін виступив проти геїв.

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"Це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!", – заявив Бесєдін.

Бєсєдін виступив проти гей парадів
Бєсєдін виступив проти гей парадів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після цього Організація "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) зажадала покарати Бесєдіна. Нападнику Динамо загрожують дискваліфікацією, а також йому рекомендують пройти курс про людей, які оточують його.

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Команда
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Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
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13
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