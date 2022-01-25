Найкращий у XXI столітті: Селезньов вигадав, як стати рекордсменом України

Скандальний нападник Євген Селезньов дуже хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.
Для цього 36-річному гравцеві Міная потрібно відзначитися щонайменше вісім разів.
Зараз у Максима Шацьких 124 голи, у Сергія Реброва – 123, у Селезньова – 117.
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Але у нинішньому чемпіонаті Євген більше потрапляє у скандали, аніж забиває. Судіть самі:
- Сепаратист, костолом та провокатор. Селезньов розповів про свої зашквари
- На Євгена Селезньова порушили кримінальну справу
- Хочу тобі є***о набити! Селезньов пригрозив побити журналіста (аудіо)
- На**я його випускаєте, бл**ь? Селезньов обдурив одноклубника та тренера команди
- Поїхав кутити, підбили губу: Євген Селезньов постраждав у бійці
- Селезньова залишили без футболу за середній палець
Тим не менш Селезньов знайшов таки, як стати №1 в УПЛ. Він опублікував у сторіс Instagram рейтинг найкращих бомбардирів XXI століття. Тут і справді Євгену немає рівних: