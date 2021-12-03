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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
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На**я ви його випускаєте, бл**ь? Селезньов вилаяв одноклубника та тренера команди

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 грудня, 21:29
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Скандальний форвард Миная не зміг стримати емоції після матчу з Динамо і не підбирав слів на адресу партнерів
Євген Селезньов та Ігор Леонов
Євген Селезньов та Ігор Леонов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

У матчі 16-го туру чемпіонату України закарпатський клуб поступився на своєму полі динамівцям з рахунком 0:2.

Відразу після фінального свистка нападник Миная Євген Селезньов обрушився з нецензурною лайкою на адресу одноклубника, який вийшов у матчі на заміну. Емоції 36-річного футболіста били через край і справа мало не дійшла до рукоприкладства.

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"Хто цього у***а випустив? Хто його на*** випустив? Н***я ви його випускаєте, бл***?

На *** він мені потрібен тут? Щоб він вийшов падати?

С**а, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – сказав Селезньов.

Додамо, що у цьому матчі на заміну вийшли п'ять футболістів: сам Селезньов, а також Міслав Матіч, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.

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Це не перший скандал, в який потрапляє український бомбардир. Нещодавно ми повідомляли, як Селезньову дісталося по обличчю після гри з Інгульцем, коли він відзначав забитий м'яч.

Раніше, після матчу з Ворсклою, Селезньов показав середній палець трибунам у відповідь на вигуки та свист уболівальників. За цей вчинок нападник отримав два матчі дискваліфікації.

Селезньов знову не забив за Минай
Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

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А після гри з Динамо у першому колі, Селезньов запропонував гравцю "біло-синіх" Караваєву "вийти поговорити" за стадіоном.

Євген Селезньов запропонував Олександру Каравеву поговорити за стадіоном
Євген Селезньов запропонував Олександру Каравеву поговорити за стадіоном

Нагадаємо, що в 17-му турі чемпіонату України Минай на виїзді зіграє проти Олександрії. Будемо сподіватись, що цього разу Євген порадує нас забитим голом, а не потраплянням у новий скандал.

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І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
16
43:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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