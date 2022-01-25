Лучший в XXI веке: Селезнев придумал, как стать рекордсменом Украины

Скандальный нападающий Евгений Селезнев уж очень хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
Для этого 36-летнему игроку Миная нужно отличиться минимум восемь раз.
Сейчас у Максима Шацких 124 гола, у Сергея Реброва – 123, у Селезнева – 117.
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Но в нынешнем чемпионате Евгений больше попадает в скандалы, чем забивает. Судите сами:
- Сепаратист, костолом и провокатор. Селезнев рассказал о своих зашкварах
- На Евгения Селезнева завели уголовное дело
- Хочу тебе е***о набить! Селезнев пригрозил избить журналиста (аудио)
- На**я вы его выпускаете, бл**ь? Селезнев обматерил одноклубника и тренера команды
- Поехал кутить, подбили губу: Евгений Селезнев пострадал в драке
- Селезнева оставили без футбола за средний палец
Тем не менее Селезнев нашел таки, как стать №1 в УПЛ. Он опубликовал в сторис Instagram рейтинг лучших бомбардиров XXI века. Тут и правда Евгению нет равных: