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Лучший в XXI веке: Селезнев придумал, как стать рекордсменом Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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25 января, 15:15
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36-летний форвард хочет побить рекорд Максима Шацких, но пока довольствуется малым – лишь частью сезонов украинской Премьер-лиги
Бомбардир века
Бомбардир века / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный нападающий Евгений Селезнев уж очень хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Для этого 36-летнему игроку Миная нужно отличиться минимум восемь раз.

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Сейчас у Максима Шацких 124 гола, у Сергея Реброва – 123, у Селезнева – 117.

Селезнев вновь не забил за Минай
Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Но в нынешнем чемпионате Евгений больше попадает в скандалы, чем забивает. Судите сами:

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Тем не менее Селезнев нашел таки, как стать №1 в УПЛ. Он опубликовал в сторис Instagram рейтинг лучших бомбардиров XXI века. Тут и правда Евгению нет равных:

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