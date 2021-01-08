Кращий трюкач чемпіонату України повертається в "Шахтар"

Донецький "Шахтар" на офіційному сайті оголосив про повернення в команду вихованця академії "гірників" Михайла Мудрика. 20-річний футболіст відправиться з командою на зимові турецькі збори. Першу частину сезону-2020/21 Мудрик провів в оренді в чернігівській "Десні" (10 матчів у чемпіонаті і 1 в Кубку України).

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Михайло Мудрик – випускник академії "Шахтаря". У 2018 році він став чемпіоном України з U17. Виступав за молодіжний склад "оранжево-чорних", з U19 взяв участь в двох розіграшах Юнацької ліги УЄФА. Восени 2018 го Мудрик дебютував за головну команду в кубковому матчі з "Олімпіком" (3:2) у віці 17 років і став першим футболістом "Шахтаря", які народилися в новому тисячолітті (5 січня 2001 року).

У сезоні-2018/19 Михайло на правах оренди виступав за "Арсенал-Київ" (10 поєдинків в УПЛ). У кінцівці ЧУ-2019/20 він дебютував вже в складі "Шахтаря": Луїш Каштру випускав Мудрика в матчах з "Десною" (4:2), "Колосом" (2:0) і "Олександрією" (2:2). І в поточному сезоні в складі "Десни" вінгер взяв участь в 10 іграх чемпіонату.

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Також Мудрик відомий своєю неймовірною технікою. Нещодавно українця включили в рейтинг дріблер Європи. З чемпіонату України в нього були включені тільки бразильці Маркос Антоніо і Тете.

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