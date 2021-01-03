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"Щоб не бути мавпою з гранатою": гендиректор "Шахтаря" – про VAR в Україні

3 січня, 16:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сергій Палкін вважає, що потрібно йти вперед, навіть роблячи помилки

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін дав велике інтерв'ю клубному YouTube-каналу клубу. Сьогодні вийшла друга частина розмови. Тим часом в "Шахтарі" назвали ім'я майбутнього тренера команди.

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Зокрема, Палкін висловив свою думку про застосування системи відеоповторів:

"VAR – це однозначно плюс. Ми не можемо жити окремо від технологій. Технології розвиваються у всьому світі, футбол – не виняток. Інша справа – потрібно вміти користуватися цим VAR, щоб не бути, як мавпа з гранатою. Тому, якщо навчитися ним правильно і професійно користуватися, то це буде дуже велика підмога".

Також функціонер вважає, що не потрібно сильно критикувати вітчизняних суддів:

"Насправді, цьому довго вчаться. В Європі вчилися дуже довго. Наші арбітри сьогодні – на початку довгого шляху. Їх теж, з одного боку, не варто критикувати тому, що все нове – складно. За секунди все прорахувати часом не виходить. Знову ж – присутній людський фактор.

Багато вболівальників піддають дії рефері критиці, але є й позитивні моменти, коли насправді все добре виходить: немає великих зупинок і VAR допомагає. Критикуючи, ми не повинні забувати і про успіхи в цьому напрямку. Думаю, з часом наші судді навчаться користуватися VAR на топовому рівні і проблем особливих не буде. Час вимагає змін у наших серцях, і ці зміни повинні наступати".

Читайте також: Палкін – про виступ "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

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Дивіться, як "Шахтар" зіграв в Італії з "Інтером" унічию:

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