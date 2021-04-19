Луческу визначився зі своїм майбутнім у Динамо і назвав велику помилку

Румунський тренер київської команди не збирається йти на пенсію в 75 років і хоче і далі жити емоціями, через які і повернувся в футбол

За чотири тури до завершення сезону в українській Прем'єр-лізі Динамо випереджає Шахтар на 10 очок і близько до завоювання чемпіонства. Головним творцем успіху київської команди вважають Мірчу Луческу. Уже з'явилися розмови, що, можливо, після завоювання золотих медалей румунський наставник залишить Україну. Тим більше, влітку йому виповниться 76 років. Однак сам фахівець поспішив припинити зайві розмови.

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В ексклюзивному коментарі румунському виданню Telekom Sport Луческу повідомив, що продовжить працювати з Динамо:

"Я не збираюся зупинятися на досягнутому влітку. Я відновив свою тренерську кар'єру саме для того, щоб мати можливість переживати такі емоційні моменти, як зараз в Динамо. Моя серія завоювання трофеїв перервалася три роки тому після Суперкубка Росії з Зенітом. Після того я, думаю, прийняв помилкове рішення, очоливши збірну Туреччини. Мені коштувало залишитися на клубному рівні".

Наступний матч у чемпіонаті Динамо зіграє з Інгульцем в Києві в неділю. А в середу підопічні Луческу змагатимуться з агробізнесу в Кубку країни.

Тим часом, футболіст Шахтаря подарував нареченій прогулянку на повітряній кулі і дещо ще.

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Дивіться огляд матчу Шахтар – Динамо минулої суботи:

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