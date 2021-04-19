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Луческу определился со своим будущим в Динамо и назвал большую ошибку

19 апреля, 11:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский тренер киевской команды не собирается уходить на пенсию в 75 лет и хочет и дальше жить эмоциями, из-за которых и вернулся в футбол

За четыре тура до завершения сезона в украинской Премьер-лиге Динамо опережает Шахтер на 10 очков и близко к завоеванию чемпионства. Главным творцом успеха киевской команды считают Мирчу Луческу. Уже появились разговоры, что, возможно, после завоевания золотых медалей румынский наставник покинет Украину. Тем более, летом ему исполнится 76 лет. Однако сам специалист поспешил прекратить лишние разговоры.

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В эксклюзивном комментарии румынскому изданию Telekom Sport Луческу сообщил, что продолжит работать с Динамо:

"Я не собираюсь останавливаться на достигнутом летом. Я возобновил свою тренерскую карьеру именно для того, чтобы иметь возможность переживать такие эмоциональные моменты, как сейчас в Динамо.

Моя серия завоевания трофеев прервалась три года назад после Суперкубка России с Зенитом. После того я, думаю, принял ошибочное решение, возглавив сборную Турции. Мне стоило остаться на клубном уровне".

Следующий матч в чемпионате Динамо сыграет с Ингульцом в Киеве в воскресенье. А в среду подопечные Луческу сразятся с Агробизнесом в Кубке страны.

Тем временем, футболист Шахтера подарил невесте прогулку на воздушном шаре и кое-что еще.

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Смотрите обзор матча Шахтер – Динамо в минувшую субботу:

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