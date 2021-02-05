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Коноплянка запалював у Туреччині і приніс "Шахтарю" перемогу на фініші зборів

5 лютого, 12:44

Олена Павлова Олена Павлова

Український півзахисник змусив забити суперника, а потім відзначився сам

Сьогодні вранці донецький "Шахтар" провів заключний спаринг на зимових зборах у Туреччині. Перед вильотом додому команда Луїша Каштру переграла "Борац" з Боснії та Герцеговини – 2:0. Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" допоможе Хорватії подолати наслідки землетрусу.

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Рахунок в матчі був відкритий на 39-й хвилині після автоголу Мілоєвіча, а прострілював в чужу штрафну Євген Коноплянка. А за дві хвилини вже сам Коноплянка подвоїв перевагу "гірників". На 76-й хвилині Механовіч після передачі Дуяковіча забив м'яч у ворота донецької команди, але суддя зафіксував офсайд у боснійця.

"Шахтар"

"Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч із "Борацем" став сьомим для "Шахтаря" за час зимового міжсезоння. На першому зборі "гірники" зіграли внічию з "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2) і розгромили "Сілекс" (4:1). Після декількох вихідних підопічні Луїша Каштру повернулися до Туреччини і вже встигли зіграти з "Црвеною Зіркою" (0:0), "Маріуполем" (2:2) і "Слованом" (0:1).

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Після цієї зустрічі донеччани повертаються до України, де продовжать підготовку до відновлення сезону і поєдинків проти "Маккабі" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Вони пройдуть 18 і 25 лютого.

Раніше стало відомо, що в готелі "Шахтаря" Гай Річі знімає фільм з Джейсоном Стейтемом.

Дивіться, як "Шахтар" грав у Лізі чемпіонів

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