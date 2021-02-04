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У готелі "Шахтаря" Гай Річі знімає фільм з Джейсоном Стейтемом

4 лютого, 15:14

Олег Люлька Олег Люлька

Зірки футболу і кіно стали сусідами в турецькому Белеку

Сусідами донецького "Шахтаря" в готелі Regnum в турецькому Белеку, де "гірники" продовжують підготовку до весняної частини сезону, виявилися знаменитості зі світу кіно – тут британський режисер Гай Річі знімає свій новий фільм із Джейсоном Стейтемом.

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Про це повідомляє ISport.

Кадрами зі знімального процесу в Туреччині режисер поділився на своїй сторінці в Instagram. Робоча назва фільму – Five Eyes ("П'ять очей").

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Цікаво, що раніше про сусідство з Гаєм Річі і Джейсоном Стейтемом в готелі в Белеку розповіли в московському "Динамо". "У нас знімають кіно зі Стейтемом? Так і є. Але ми не залучені в жоден з епізодів фільму. Вони нам не заважають. Наскільки я знаю, одна зі сцен знімається в холі готелю, але на нашій роботі це зовсім не позначається", – відзначав німецький коуч москвичів Сандро Шварц.

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Зазначимо, що збір "Шахтаря" в Туреччині добігає кінця. Вранці в п'ятницю, 5 лютого, "гірники" проведуть контрольний матч з "Борацем", після чого повернуться до України.

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Гай Річі Шахтар Донецьк Джейсон Стейтем
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