Колос не зміг здолати Минай у першому матчі неділі в УПЛ

Середняк і аутсайдер зіграли в Ужгороді внічию без голів

Сьогодні проходять ще три матчі української Прем'єр-ліги. Нагадаємо розклад трансляцій та результати 20-го туру УПЛ. У першій зустрічі дня, яка пройшла на ужгородському стадіоні "Авангард", місцевий Минай і Колос м'ячів не забивали.

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Гості з Ковалівки мали кілька хороших шансів повести в рахунку ще до перерви. Досвідчений форвард Володимир Лисенко спочатку пробив м'яч головою в штангу після навісу справа. А незабаром колишній гравець Металіста, Олімпіка, Десни не зумів переграти воротаря господарів Андрія Поповича в ближньому бою. Могли подарувати Колосу перемогу Денис Антюх і Вадим Мілько, але не склалося. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

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У другій половині вже аутсайдер пожвавився і спробував вибороти три очки. Старалися Антон Шиндер і Анатолій Нурієв, ближче до фінального свистка на поле вийшов Артем Мілевський. Однак в результаті хоча б на один гол суперники не награли – 0:0.

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Підопічні Руслана Костишина не змогли обійти Ворсклу і залишилися на шостій позиції. Минай, як і раніше, посідає передостаннє місце, але зрівнявся зі Львовом за очками.

Напередодні Десна обіграла Олімпік, а Калитвинцев-молодший наблизив батька до відставки.

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