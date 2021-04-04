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Колос не зміг здолати Минай у першому матчі неділі в УПЛ

4 квітня, 15:57

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Середняк і аутсайдер зіграли в Ужгороді внічию без голів

Сьогодні проходять ще три матчі української Прем'єр-ліги. Нагадаємо розклад трансляцій та результати 20-го туру УПЛ. У першій зустрічі дня, яка пройшла на ужгородському стадіоні "Авангард", місцевий Минай і Колос м'ячів не забивали.

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Гості з Ковалівки мали кілька хороших шансів повести в рахунку ще до перерви. Досвідчений форвард Володимир Лисенко спочатку пробив м'яч головою в штангу після навісу справа. А незабаром колишній гравець Металіста, Олімпіка, Десни не зумів переграти воротаря господарів Андрія Поповича в ближньому бою. Могли подарувати Колосу перемогу Денис Антюх і Вадим Мілько, але не склалося. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

Дізнавайтеся, де дивитися матчі Ворскла – Шахтар і Олександрія – Динамо.

У другій половині вже аутсайдер пожвавився і спробував вибороти три очки. Старалися Антон Шиндер і Анатолій Нурієв, ближче до фінального свистка на поле вийшов Артем Мілевський. Однак в результаті хоча б на один гол суперники не награли – 0:0.

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Підопічні Руслана Костишина не змогли обійти Ворсклу і залишилися на шостій позиції. Минай, як і раніше, посідає передостаннє місце, але зрівнявся зі Львовом за очками.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Напередодні Десна обіграла Олімпік, а Калитвинцев-молодший наблизив батька до відставки.

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