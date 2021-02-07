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Клуб чемпіонату України виставив нечувану ціну за свого гравця

7 лютого, 18:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Олександрія" хоче отримати за Ковальця від скромного "Дніпра-1" майже мільйон доларів

В українській Прем'єр-лізі назріває досить великий трансфер. Правда, перехід Кирила Ковальця з "Олександрії" в "Дніпро-1" затягується. Ще в січні повідомляли, що за сина ексзірки "Динамо" дають 15 мільйонів. А от тепер з'явилася інформація про запити нинішнього клубу півзахисника.

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Про це повідомили в телепрограмі Футбольний формат.

Кажуть, що "Олександрія" просить за 27-річного гравця 800 тисяч євро! Нечувана сума для нинішніх українських реалій. Та ще й для переходу гравця з восьмої в 14-ту команду чемпіонату України. Відповідь "Дніпра-1" на запит клубу Кіровоградської області поки що невідома.

Тим часом з "Динамо" йде гравець, який приніс останній трофей до Луческу.

Контракт Ковальця в Олександрії діє до літа 2022 року, а сайт Transfrmarkt оцінює його саме в 800 тисяч євро.

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Нагадаємо, друге коло УПЛ почнеться в наступні вихідні. У неділю "Олександрія" поїде в гості до "Маріуполя", а "Дніпро-1" прийме "Інгулець".

Вгорі таблиці "Динамо" випереджає "Шахтар" на одне очко. Наші гранди свої зустрічі в ЧУ перед Лігою Європи проведуть у суботу.

Згадаймо, як Кирило забивав за "Олександрію":

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футбол чемпіонат України ФК Олександрія Дніпро-1 трансфер Кирилл Ковалец
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