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Клуб чемпионата Украины выставил неслыханную цену за своего игрока

7 февраля, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Александрия" хочет получить за Ковальца от скромного "Днепра-1" почти миллион долларов

В украинской Премьер-лиге назревает довольно крупный трансфер. Правда, переход Кирилла Ковальца из "Александрии" в "Днепр-1" затягивается. Еще в январе сообщалось, что за сына экс-звезды "Динамо" дают 15 миллионов. Теперь же появилась информация о запросах нынешнего клуба полузащитника.

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Об этом сообщили в телепрограмме "Футбольный формат".

Говорят, что "Александрия" просит за 27-летнего игрока 800 тысяч евро! Неслыханная сумма для нынешних украинских реалий. Да еще и при переходе игрока из восьмой в 14-ю команду чемпионата Украины. Ответ "Днепра-1" на запрос клуба Кировоградской области из пока что неизвестен.

Тем временем, из "Динамо" уходит игрок, принесший последний трофей до Луческу.

Контракт Ковальца в Александрии действует до лета 2022 года, а сайт Transfrmarkt оценивает его именно в 800 тысяч евро.

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Напомним, второй круг УПЛ начнется в следующие выходные. В воскресенье "Александрия" поедет в гости к "Мариуполю", а "Днепр-1" примет "Ингулец". На верху же таблицы "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Наши гранды свои встречи в ЧУ перед Лигой Европы проведут в субботу.

Вспомним, как Кирилл забивал за "Александрию":

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футбол чемпионат Украины ФК Александрия Днепр-1 трансфер Кирилл Ковалец
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