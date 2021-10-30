Капітан Динамо став автором неймовірного рекорду

Ще ніхто в чемпіонаті України не робив таких пізніх дублів, як Сергій Сидорчук

Сидорчук із партнерами-динамівцями / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У виїзному переможному поєдинку з Маріуполем 3:2 капітан Динамо Сергій Сидорчук зробив свій перший дубль у чемпіонатах України, який виявився рекордним.

30-річний Сидорчук оформив дубль пізніше, ніж будь-хто в українській національній першості, – а саме у своєму 216-му матчі.

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Про це повідомляє sport.ua.

Сергій Сидорчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попередній рекорд УПЛ, встановлений 2016-го під час виступу у Волині Анатолієм Діденком, Сидорчук перевершив на 19 ігор.

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Утім, нагадаємо, незважаючи на перемогу над Маріуполем, Мірча Луческу залишився вкрай злим на гравців Динамо, звинувативши їх у непрофесійності.