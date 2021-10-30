Капитан Динамо стал автором невероятного рекорда

Еще никто в чемпионате Украины не делал таких поздних дублей, как Сергей Сидорчук
Сидорчук с партнерами по Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В выездном победном поединке с Мариуполем 3:2 капитан Динамо Сергей Сидорчук сделал свой первый дубль в чемпионатах Украины, оказавшийся рекордным.
30-летний Сидорчук оформил дубль позже, чем кто-либо в украинском национальном первенстве, – а именно в своем 216-м матче.
Об этом сообщает sport.ua.
Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Прежний рекорд УПЛ, установленный в 2016-м во время выступления в Волыни Анатолием Диденко, Сидорчук превзошел на 19 игр.
Впрочем, напомним, несмотря на победу над Мариуполем, Мирча Луческу остался крайне зол на игроков Динамо, обвинив их в непрофессионализме.
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