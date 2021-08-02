Інгулець – Зоря: відео голів та огляд гольового матчу УПЛ

Луганська команда п'ять разів відзначилася у воротах Гальчука, а хавбек гостей Кочергін оформив хет-трик

Зоря виявилася сильнішою за Інгулець / Фото: официальный сайт УПЛ

Завершився другий тур чемпіонату України. Останнім поєдинком вікенду стала зустріч в Кропивницькому, де Інгулець приймав луганську Зорю.

Команда Віктора Скрипника здобула впевнену перемогу над господарями. Ще в першому таймі Владислав Кочергін оформив дубль за півтори хвилини, обидва рази смачно вистріливши з-за меж карного майданчика.

На початку другого тайму українець оформив хет-трик, скориставшись позиційною помилкою кіпера і захисника гостей. А добили суперника Фагундес і Фрімпонг, які вийшли на заміну.

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Інгулець все ж зміг розмочити рахунок, коли після помилки Зорі на фланзі Полегенько знайшов пасом в чужому майданчику вільного Сітала. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів поєдинку в Кропивницькому:

6 хвилина. Перший гол Владислава Кочергіна.

7 хвилина. Другий гол Владислава Кочергіна.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

51 хвилина. Третій гол Владислава Кочергіна.

75 хвилина. Гол Артема Сітала.

82 хвилина. Гол Крістіана Фагундеса.

90+2 хвилина. Гол Овусу Раймонда Фрімпонга.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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