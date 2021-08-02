Ингулец – Заря: видео голов и обзор голевого матча УПЛ

Луганская команда пять раз отличилась в воротах Гальчука, а хавбек гостей Кочергин оформил хет-трик
Заря оказалась сильнее Ингульца / Фото: официальный сайт УПЛ
Завершился второй тур чемпионата Украины. Последним поединком уик-энда стала встреча в Кропивницком, где Ингулец принимал луганскую Зарю.
Команда Виктора Скрипника добыла уверенную победу над хозяевами. Еще в первом тайме Владислав Кочергин оформил дубль за полторы минуты, оба раза смачно выстрелив из-за штрафной.
В начале второго тайма украинец оформил хет-трик, воспользовавшись позиционной ошибкой кипера и защитника гостей. А добили соперника Фагундес и Фримпонг, которые вышли на замену.
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Ингулец все же смог размочить счет, когда после ошибки Зари на фланге Полегенько нашел пасом в чужой штрафной свободного Ситало. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов поединка в Кропивницком:
6 минута. Первый гол Владислава Кочергина.
7 минута. Второй гол Владислава Кочергина.
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
51 минута. Третий гол Владислава Кочергина.
75 минута. Гол Артема Ситало.
82 минута. Гол Кристиана Фагундеса.
90+2 минута. Гол Овусу Раймонда Фримпонга.
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
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