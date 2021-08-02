Первый хет-трик в УПЛ! Заря разбирает на запчасти Ингулец

Владислав Кочергин забил три гола в ворота петровской команды и принес луганчанам первые очки в сезоне

Заря не оставила шансов Ингульцу / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня завершился третий тур чемпионата Украины по футболу. Вышел он безничейным, ведь в прошлых играх триумфаторами становились Шахтер, Колос, Днепр-1, Десна, Минай, Динамо и Ворскла.

В понедельник же встретились Заря и Ингулец и этот матч также определил победителя. Им стала луганская команда, которая в первом туре разочаровала своих фанатов поражением от Александрии.

По сути, команда Виктора Скрипника гарантировала себе результат на старте матча. В течение двух минут дублем отличился хавбек Владислав Кочергин. На 6-ой минуте игрок Зари подхватил мяч вне штрафной и удачно слету пробил под штангу.

Уже через полторы минуты кипер хозяев Гальчук начудил в своей штрафной и подарил мяч Громову. Артем скинул на набегающего Кочергина, который вновь красивым ударом сотряс сетку ворот Ингульца.

А в начале второго тайма Владислав и вовсе оформил хет-трик. Шахаб нашел партнера по команде в чужой штрафной, после чего Кочергин качнул Салема и пробил точно в ближний угол.

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Ингулец не закрывался в обороне и пытался создавать моменты у ворот Шевченко, однако класса команде Лавриненко не хватало. И все же на гол престижа петровцы наиграли.

Защитники Зари подарили на фланге мяч Полегенько, который точно прострелил в центр на Ситало. Форварду никто не помешал расстрелять вратаря Зари с близкого расстояния. Правда, это все, на что сподобился Ингулец.

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А вот Заря смогла забить еще дважды. Булеца два раза ассистировал форвардам, которые вышли на замену. Сначала прострел Сергея замкнул Фагундес, а на последней компенсированной минуте в нужном месте оказался Фримпонг.

Ингулец остается без очков в нынешнем сезоне и в следующем туре сыграет на выезде с Десной. Заре же предстоит домашняя битва с действующим чемпионом Украины киевским Динамо.

Ингулец – Заря 1:5

Голы: Ситало, 75 – Кочергин, 6, 7, 51, Фагундес, 83, Фримпонг, 90+2

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Салем, Ковалев, Павлов (Козак, 60), Опанасенко – Запорожец, Коробенко, Шишка (Шарай, 60) – Ситало, Стеффен.

Заря: Шевченко – Фаворов (Руфати, 78), Вернидуб, Имереков (Снурницын, 87), Хомченовский – Булеца, Назарина, Кочергин, Громов (Фримпонг, 88) – Сайядманеш (Фагундес, 78), Шахаб (Лунев, 78).

Предупреждения: Шишка, Ситало – Вернидуб, Хомченовский.

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