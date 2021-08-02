2 серпня 19:30 Відео
Інгулець 1
Зоря 5
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Перший хет-трик в УПЛ! Зоря розбирає на запчастини Інгулець (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
2 серпня, 21:20
Копіювати лінк
Владислав Кочергін забив три голи в ворота петрівської команди та приніс луганцям перші очки в сезоні
Зоря не залишила шансів Інгульцю
Зоря не залишила шансів Інгульцю / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні завершився третій тур чемпіонату України з футболу. Вийшов він безнічейним, адже в минулих іграх тріумфаторами ставали Шахтар, Колос, Дніпро-1, Десна, Минай, Динамо та Ворскла.

У понеділок же зустрілися Зоря та Інгулець і цей матч також визначив переможця. Ним стала луганська команда, яка в першому турі розчарувала своїх фанатів поразкою від Олександрії.

По суті, команда Віктора Скрипника гарантувала собі результат на старті матчу. Протягом двох хвилин дублем відзначився хавбек Владислав Кочергін. На 6-ій хвилині гравець Зорі підхопив м'яч за межами карного майданчика і вдало зльоту пробив під стійку.

Вже через півтори хвилини кіпер господарів Гальчук начудив у власному майданчику і подарував м'яч Громову. Артем скинув на набігаючого Кочергіна, який знову красивим ударом струсонув сітку воріт Інгульця.

А на початку другого тайму Владислав і зовсім оформив хет-трик. Шахаб знайшов партнера по команді в чужому карному майданчику, після чого Кочергін хитнув Салема і пробив точно у ближній кут.

Читайте також: Розклад, трансляції та результати 2-го туру чемпіонату України з футболу

Інгулець не закривався в обороні та намагався створювати моменти біля воріт Шевченка, однак класу команді Лавриненка не вистачало. І все ж на гол престижу петрівці награли.

Захисники Зорі подарували на фланзі м'яч Полегеньку, який точно прострілив в центр на Сітала. Форварду ніхто не завадив розстріляти воротаря Зорі з близької відстані. Правда, це все, на що спромігся Інгулець.

В тренді

А ось Зоря змогла забити ще двічі. Булеца два рази асистував форвардам, які вийшли на заміну. Спочатку простріл Сергія замкнув Фагундес, а на останній компенсованій хвилині в потрібному місці опинився Фрімпонг.

Інгулець залишається без очок в нинішньому сезоні і в наступному турі зіграє на виїзді з Десною. Зорі ж належить домашня битва з чинним чемпіоном України київським Динамо.

Інгулець – Зоря 1:5
Голи: Сітало, 75 – Кочергін, 6, 7, 51, Фагундес, 83, Фрімпонг, 90+2

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Салем, Ковальов, Павлов (Козак, 60), Опанасенко – Запорожець, Коробенко, Шишка (Шарай, 60) – Сітало, Стеффен.

Зоря: Шевченко – Фаворов (Руфаті, 78), Вернидуб, Імереков (Снурніцин, 87), Хомченовський – Булеца, Назарина, Кочергін, Громов (Фрімпонг, 88) – Сайядманеш (Фагундес, 78), Шахаб (Луньов, 78).

Попередження: Шишка, Сітало – Вернидуб, Хомченовський.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Шахтар Шахтар Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
2
1
1
0
5
2
3
4
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
4
Ворскла Ворскла Вор
2
1
1
0
4
2
2
4
Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
5
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
6
Динамо Динамо Дин
1
1
0
0
4
0
4
3
Забиті 4
Пропущені 0
Різниця 4
Результати останніх матчів: В
7
Олександрія Олександрія Оле
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
8
Зоря Зоря Зор
2
1
0
1
5
2
3
3
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П
9
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
11
Маріуполь Маріуполь Мар
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н
12
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
13
Верес Верес Вер
2
0
1
1
0
4
-4
1
Забиті 0
Пропущені 4
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н
14
Рух Рух Рух
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П
15
Інгулець Інгулець Інг
2
0
0
2
2
7
-5
0
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти