30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Розклад, трансляції та інтриги 2-го туру чемпіонату України з футболу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 липня, 10:50
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Динамо дебютує в новому сезоні, Шахтар вирушить до Львова, Ворскла приходить до тями після єврокубкового фіаско
Розклад і трансляції 2-го туру чемпіонату України
Розклад і трансляції 2-го туру чемпіонату України

Минулої п'ятниці стартував новий чемпіонат України. Сезон 2021/2022 став першим за довгий час, в якому зіграє 16 команд по класичній схемі.

Перший тур виявився обрізаним через перенесення матчу Динамо – Минай. Тепер же на вихідних відбудуться всі 8 поєдинків другого туру. Які головні інтриги вікенду нас очікують?

  1. Динамо зіграє перший поєдинок в новому сезоні УПЛ вже у статусі чемпіона. Київська команда прийматиме вдома новачка Верес, який в першому турі не програв Колосу. За киян можуть дебютувати двоє форвардів-новачків – Ерік Рамірес та Владислав Кулач.
  2. Минай також проведе перший матч після несподіваного відновлення в лізі. Команда протягом тижня набирала гравців, головним з яких безперечно є Євген Селезньов. Суперник непростий – Олександрія в минулому турі зуміла оглушити в гостях Зорю.
  3. Чорноморець прийме Дніпро-1... на "Дніпро-Арені". Концерти Монатіка та Макса Коржа вбили поле в Одесі, тому команда Юрія Мороза знову буде грати в іншому місті. Перший млинець після повернення в УПЛ вийшов нанівець (0:3 від Десни). Дніпряни виглядають не менш складним опонентом.
  4. Шахтар вирушить в гості до Львова, який показав непогану гру в 1 турі проти Маріуполя в умовах обмеженого кадрового ресурсу. Сама ж команда Роберто Де Дзербі зазнала певні проблеми з Інгульцем. Чи відзначитися на цей раз хтось із новачків донеччан?
  5. Ворскла прийме Рух після сенсаційного та образливого вильоту з Ліги Конференцій від КуПСа. Підопічні Юрія Максимова також упустили перемогу над Дніпром-1 в першому турі, тоді як Рух і зовсім поступився в гостях Металісту-1925. Одна з команд так і продовжить свій шлях без перемог.

Огляд матчу Ворскла – КуПС:

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції матчів другого туру УПЛ:

П'ятниця, 30 липня

19:00 ЛЬВІВ – ШАХТАР
Букмекери: 16.00 – 6.60 – 1.19
Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

19:00 КОЛОС – МЕТАЛІСТ-1925
Букмекери: 1.75 – 3.80 – 4.60
Де дивитись: телеканал Футбол 2 та OLL.TV

Субота, 31 липня

17:00 МИНАЙ – ОЛЕКСАНДРІЯ
Букмекери: 4.20 – 3.70 – 1.84
Де дивитись: телеканал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ – ДНІПРО-1
Букмекери: 5.00 – 3.95 – 1.67
Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

В тренді

Неділя, 1 серпня

17:00 МАРІУПОЛЬ – ДЕСНА
Букмекери: 3.90 – 3.55 – 1.95
Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ВОРСКЛА – РУХ
Букмекери: 2.00 – 3.45 – 3.80
Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ДИНАМО – ВЕРЕС
Букмекери: 1.15 – 7.30 – 22.00
Де дивитись: телеканал 2+2 та OLL.TV

Понеділок, 2 серпня

19:30 ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ
Букмекери: 5.10 – 3.94 – 1.66
Де дивитись: телеканал Футбол 2 та OLL.TV

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Шахтар Шахтар Шах
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
4
Олександрія Олександрія Оле
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
6
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
7
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Львів Львів Льв
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
10
Колос Колос Кол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
11
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
4
5
13
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
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