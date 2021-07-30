Розклад, трансляції та інтриги 2-го туру чемпіонату України з футболу

Динамо дебютує в новому сезоні, Шахтар вирушить до Львова, Ворскла приходить до тями після єврокубкового фіаско

Розклад і трансляції 2-го туру чемпіонату України

Минулої п'ятниці стартував новий чемпіонат України. Сезон 2021/2022 став першим за довгий час, в якому зіграє 16 команд по класичній схемі.

Перший тур виявився обрізаним через перенесення матчу Динамо – Минай. Тепер же на вихідних відбудуться всі 8 поєдинків другого туру. Які головні інтриги вікенду нас очікують?

Динамо зіграє перший поєдинок в новому сезоні УПЛ вже у статусі чемпіона. Київська команда прийматиме вдома новачка Верес, який в першому турі не програв Колосу. За киян можуть дебютувати двоє форвардів-новачків – Ерік Рамірес та Владислав Кулач. Минай також проведе перший матч після несподіваного відновлення в лізі. Команда протягом тижня набирала гравців, головним з яких безперечно є Євген Селезньов. Суперник непростий – Олександрія в минулому турі зуміла оглушити в гостях Зорю. Чорноморець прийме Дніпро-1... на "Дніпро-Арені". Концерти Монатіка та Макса Коржа вбили поле в Одесі, тому команда Юрія Мороза знову буде грати в іншому місті. Перший млинець після повернення в УПЛ вийшов нанівець (0:3 від Десни). Дніпряни виглядають не менш складним опонентом. Шахтар вирушить в гості до Львова, який показав непогану гру в 1 турі проти Маріуполя в умовах обмеженого кадрового ресурсу. Сама ж команда Роберто Де Дзербі зазнала певні проблеми з Інгульцем. Чи відзначитися на цей раз хтось із новачків донеччан? Ворскла прийме Рух після сенсаційного та образливого вильоту з Ліги Конференцій від КуПСа. Підопічні Юрія Максимова також упустили перемогу над Дніпром-1 в першому турі, тоді як Рух і зовсім поступився в гостях Металісту-1925. Одна з команд так і продовжить свій шлях без перемог.

Огляд матчу Ворскла – КуПС:

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції матчів другого туру УПЛ:

П'ятниця, 30 липня

19:00 ЛЬВІВ – ШАХТАР

Букмекери: 16.00 – 6.60 – 1.19

Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

19:00 КОЛОС – МЕТАЛІСТ-1925

Букмекери: 1.75 – 3.80 – 4.60

Де дивитись: телеканал Футбол 2 та OLL.TV

Субота, 31 липня

17:00 МИНАЙ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Букмекери: 4.20 – 3.70 – 1.84

Де дивитись: телеканал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ – ДНІПРО-1

Букмекери: 5.00 – 3.95 – 1.67

Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

Неділя, 1 серпня

17:00 МАРІУПОЛЬ – ДЕСНА

Букмекери: 3.90 – 3.55 – 1.95

Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ВОРСКЛА – РУХ

Букмекери: 2.00 – 3.45 – 3.80

Де дивитись: телеканал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ДИНАМО – ВЕРЕС

Букмекери: 1.15 – 7.30 – 22.00

Де дивитись: телеканал 2+2 та OLL.TV

Понеділок, 2 серпня

19:30 ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ

Букмекери: 5.10 – 3.94 – 1.66

Де дивитись: телеканал Футбол 2 та OLL.TV

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