Футболіст української команди зацікавив два російські клуби

Нападник скромного Інгульця грузин Ніка Сітчінава потрапив в сферу інтересів відразу чотирьох клубів. 26-річний футболіст вже п'ять сезонів виступає за команду з смт Петрове, але може перебратися в інший чемпіонат. В українській Прем'єр-лізі він забив п'ять м'ячів у 16 матчах.

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Про можливість підписати Ніку дізнавалися казанський Рубін і московське Динамо, а також угорський Фехервар і молдовський Шериф. Про це повідомляє meta-ratings.

Крім усього іншого, клуби приваблює можливість отримати форварда безкоштовно, оскільки в кінці червня у нього закінчується контракт з Інгульцем. Також у Сітчінави є російський паспорт, що дозволить йому не вважатися легіонером у чемпіонаті цієї країни. В юному віці грузин вже пробував сили в Росії, граючи за Волгарь (Астрахань), але потім повернувся до Грузії.

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Сайт Transfermarkt оцінює Ніку в 400 тысяч євро. У чемпіонаті України Інгулець займає 10-е місце, набравши 19 очок у 20 матчах.

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