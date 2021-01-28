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Футболіст "Динамо" на даху шикарної Lamborghini: молодий батько відпочив в Дубаї

28 січня, 17:35

Олена Павлова Олена Павлова

Жерсон Родрігес небайдужий до спортивних авто

Нападник київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес вирішив затриматися в Дубаї після тренувального збору команди і провів вихідні в сонячних ОАЕ. Нагадаємо, що не так давно українська тенісистка народила сина легіонеру "Динамо".

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Судячи з усього, форвард з вітерцем прокотився по вулицях одного з найпопулярніших туристичних центрів в ОАЕ, а потім виклав в Instagram фото на даху автомобіля – шикарної Lamborghini Aventador жовтого кольору. Раніше Родрігес знявся в кліпі і надав для зйомок два своїх Lamborghini.

Нагадаємо, що вже найближчої п'ятниці "Динамо" вирушить на другий тренувальний збір – до Туреччини. А зараз більшість підопічних Мірчі Луческу тренуються в Києві. Крім Родрігеса, в Дубаї затрималися ще два легіонери "Динамо" – Карлос де Пена і Міккель Дуелунд.

Нещодавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

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Нагадаємо, в кінці грудня динамівець Карлос де Пена вперше став батьком. У футболіста і його дружини Елі народився син. Дитину назвали Хуан Крус.

Дивіться, як "Динамо" виступало в Лізі чемпіонів

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