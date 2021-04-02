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Дніпро-1 розгромив Львів в першому матчі 20-го туру чемпіонату України, встановивши рекорд

2 квітня, 21:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Ігора Йовічевича продовжили вражаючу безпрограшну серію

У другій частині сезону Дніпро-1 наче підмінили. Один із аутсайдерів осінньої частини чемпіонату України виграв вже п'ятий матч з останніх семи, ще два рази розійшовшись з суперниками нічиїми. Отже, хлопці хорватського тренера Ігора Йовічевича продовжують підніматися турнірною таблицею. Поки що вони – на восьмому місці, але від Олександрії відстають всього на очко.

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Сьогодні Дніпро-1 розбив на своєму полі Львів (5: 1), який у попередньому турі зумів обіграти чемпіонів з Шахтаря. На цей раз шансів на порятунок у гостей не було. Правда, до перерви підопічні Анатолія Безсмертного пропустили лише раз – після кутового на 19-й хвилині від Маріо Чуже.

Зауважимо, що з 44-ї хвилини "леви" діяли в меншості після вилучення за дві жовті картки Ернеста.

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У другому таймі хорват Чуже на 65-й хвилині оформив дубль, але ще до цього голами відзначилися Данило Ігнатенко (на 59-й) та Ігор Когут (на 63-й). Львів'яни змогли відповісти лише точним ударом з пенальті бразильця Альваро – після перегляду VAR. Але і у господарів знайшовся свій бразилець-голеадор: Вагнер Гонсалвес в доданий час забив перший м'яч в Україні, реалізувавши вихід один на один із воротарем.

Як виявилося, Дніпро-1 вперше в УПЛ здобув перемогу з таким великим рахунком і вперше забив п'ять м'ячів! У суботу та неділю пройдуть ще по три матчі 20-го туру Прем'єр-ліги.

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
18
9
5
4
31
14
17
32
Забиті 31
Пропущені 14
Різниця 17
Результати останніх матчів: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
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25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
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Забиті 15
Пропущені 44
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Забиті 12
Пропущені 33
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Результати останніх матчів: П П В П Н

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Тим часом, президент Колоса розповів правду про скандального Селезньова: "Це не по-пацанськи".

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