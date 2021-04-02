Дніпро-1 розгромив Львів в першому матчі 20-го туру чемпіонату України, встановивши рекорд

У другій частині сезону Дніпро-1 наче підмінили. Один із аутсайдерів осінньої частини чемпіонату України виграв вже п'ятий матч з останніх семи, ще два рази розійшовшись з суперниками нічиїми. Отже, хлопці хорватського тренера Ігора Йовічевича продовжують підніматися турнірною таблицею. Поки що вони – на восьмому місці, але від Олександрії відстають всього на очко.

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Сьогодні Дніпро-1 розбив на своєму полі Львів (5: 1), який у попередньому турі зумів обіграти чемпіонів з Шахтаря. На цей раз шансів на порятунок у гостей не було. Правда, до перерви підопічні Анатолія Безсмертного пропустили лише раз – після кутового на 19-й хвилині від Маріо Чуже.

Зауважимо, що з 44-ї хвилини "леви" діяли в меншості після вилучення за дві жовті картки Ернеста.

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У другому таймі хорват Чуже на 65-й хвилині оформив дубль, але ще до цього голами відзначилися Данило Ігнатенко (на 59-й) та Ігор Когут (на 63-й). Львів'яни змогли відповісти лише точним ударом з пенальті бразильця Альваро – після перегляду VAR. Але і у господарів знайшовся свій бразилець-голеадор: Вагнер Гонсалвес в доданий час забив перший м'яч в Україні, реалізувавши вихід один на один із воротарем.

Як виявилося, Дніпро-1 вперше в УПЛ здобув перемогу з таким великим рахунком і вперше забив п'ять м'ячів! У суботу та неділю пройдуть ще по три матчі 20-го туру Прем'єр-ліги.

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