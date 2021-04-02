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Днепр-1 разгромил Львов в первом матче 20-го тура чемпионата Украины, установив рекорд

2 апреля, 21:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Игора Йовичевича продолжили впечатляющую беспроигрышную серию

Во второй части сезона Днепр-1 как будто подменили. Один из аутсайдеров осенней части чемпионата Украины выиграл уже пятый матч из последних семи, еще два раза разойдясь с соперниками ничьими. Таким образом, парни хорватского тренера Игора Йовичевича продолжают подниматься по турнирной таблице. Пока что они – на восьмом месте, но от Александрии отстают всего на очко.

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Сегодня Днепр-1 разбил на своем поле Львов (5:1), который в предыдущем туре сумел обыграть чемпионов из Шахтера. На этот раз шансов на спасение у гостей не было. Правда, до перерыва подопечные Анатолия Бессмертного пропустили лишь раз – после углового на 19-й минуте от Марио Чуже.

Заметим, что с 44-й минуты "львы" действовали в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Эрнеста.

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Во втором тайме хорват Чуже на 65-й минуте оформил дубль, но еще до этого голами отличились Даниил Игнатенко (на 59-й) и Игорь Когут (на 63-й). Львовяне смогли ответить лишь точным ударом с пенальти бразильца Альваро – после просмотра VAR. Но и у хозяев нашелся свой бразилец-голеадор: Вагнер Гонсалвес в добавленное время забил первый мяч в Украине, реализовав выход один на один с вратарем.

Как оказалось, Днепр-1 впервые в УПЛ добыл победу с таким крупным счетом и впервые забил пять мячей! В субботу и воскресенье пройдут еще по три матча 20-го тура Премьер-лиги.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
18
9
5
4
31
14
17
32
Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

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Тем временем, президент Колоса рассказал правду о скандальном Селезневе: "Это не по-пацански".

Смотрите, как днепряне разобрались с Десной в Чернигове:

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футбол видео голов чемпионат Украины Днепр-1 ФК Львов УПЛ
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