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"Динамо" запускає свою криптовалюту: як її заробити і куди витратити

8 січня, 15:20

Олена Павлова Олена Павлова

Своя цифрова екосистема дозволить футбольному клубу краще взаємодіяти з уболівальниками

Київське "Динамо" розробляє внутрішню криптовалюту для своїх уболівальників. З її допомогою фани команди зможуть придбати ряд товарів і послуг клубу. Для реалізації цього проекту український футбольний клуб звернувся до блокчейн-компанії Moonwalk, яка створює для брендів власну цифрову економіку – повідомляє Business wire.

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Своя цифрова екосистема дозволить футбольному клубу краще взаємодіяти з фан-спільнотою, а також збільшити дохід під час пандемії і порожніх стадіонів. Для більшого залучення уболівальників "Динамо" надасть їм доступ до ряду заходів клубу і брендованих товарів, розрахунок за які можливий тільки цифровими токенами.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Цифрові токени "Динамо" можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торгівельному майданчику, а "заробляти" їх можна при взаємодії з командою. Наприклад, їх можна буде отримати завдяки активностям у соціальних мережах або участі в інтелектуальних іграх.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Запуск криптовалюти планується на початку 2021 року. Крім безпосередньо "Динамо", до цифрової системи киян приєднаються також партнери та спонсори клубу.

Раніше тренер київського "Динамо" потрапив до топ-5 багатіїв Румунії.

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