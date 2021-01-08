"Динамо" запускає свою криптовалюту: як її заробити і куди витратити

Київське "Динамо" розробляє внутрішню криптовалюту для своїх уболівальників. З її допомогою фани команди зможуть придбати ряд товарів і послуг клубу. Для реалізації цього проекту український футбольний клуб звернувся до блокчейн-компанії Moonwalk, яка створює для брендів власну цифрову економіку – повідомляє Business wire.
Читайте також: Колядки у капітана "Динамо": дружина Сидорчука показала домашнє відео
Своя цифрова екосистема дозволить футбольному клубу краще взаємодіяти з фан-спільнотою, а також збільшити дохід під час пандемії і порожніх стадіонів. Для більшого залучення уболівальників "Динамо" надасть їм доступ до ряду заходів клубу і брендованих товарів, розрахунок за які можливий тільки цифровими токенами.
Цифрові токени "Динамо" можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торгівельному майданчику, а "заробляти" їх можна при взаємодії з командою. Наприклад, їх можна буде отримати завдяки активностям у соціальних мережах або участі в інтелектуальних іграх.
Запуск криптовалюти планується на початку 2021 року. Крім безпосередньо "Динамо", до цифрової системи киян приєднаються також партнери та спонсори клубу.
Раніше тренер київського "Динамо" потрапив до топ-5 багатіїв Румунії.
Дивіться, як "Динамо" переграло "Ференцварош"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк