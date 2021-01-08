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"Динамо" запускает свою криптовалюту: как ее заработать и куда потратить

8 января, 15:20

Елена Павлова Елена Павлова

Своя цифровая экосистема позволит футбольному клубу лучше взаимодействовать с болельщиками

Киевское "Динамо" разрабатывает внутреннюю криптовалюту для своих болельщиков. С ее помощью фаны команды смогут приобрести ряд товаров и услуг клуба. Для реализации этого проекта украинский футбольный клуб привлек блокчейн-компанию Moonwalk, которая создает для брендов собственную цифровую экономику – сообщает Business wire.

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Своя цифровая экосистема позволит футбольному клубу лучше взаимодействовать с фан-сообществом, а также увеличить доход во время пандемии и пустых стадионов. Для большего привлечения болельщиков "Динамо" предоставит им доступ к ряду мероприятий клуба и брендированных товаров, расчет за которые возможен только цифровыми токенами.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Цифровые токены "Динамо" можно будет применять при расчетах на стадионе и цифровой торговой площадке, а "зарабатывать" их можно при взаимодействии с командой. Например, их можно будет получить благодаря активностям в социальных сетях или участии в интеллектуальных играх.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Запуск криптовалюты планируется в начале 2021 года. Кроме непосредственно "Динамо", к цифровой системе киевлян присоединятся также партнеры и спонсоры клуба.

Ранее тренер киевского "Динамо" попал в топ-5 богачей Румынии.

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