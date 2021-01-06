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Тренер київського "Динамо" в топ-5 багатіїв Румунії

6 січня, 12:59

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Мірча Луческу заробляє 1,2 мільйона євро в рік

Румунські журналісти склали рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів країни. У топ-5 багатіїв увійшов і головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу. Його зарплата становить 1,2 мільйона євро в рік.

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Топ-5 румунських тренерів по зарплатах (в євро):

  1. Космін Олерою ("Цзянсу Сунін") – 7 млн
  2. Резван Луческу ("Аль-Хілаль") – 4 млн
  3. Лауренц Регекампф ("Аль-Васлуй") – 3,5 млн
  4. Дан Петреску ("Клуж") – 1,8 млн
  5. Мірча Луческу ("Динамо" К) – 1,2 млн

При Луческу "Динамо" вперше за кілька років вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів, а потім пробилося в 1/16 фіналу Ліги Європи. У чемпіонаті України кияни займають перше місце.

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Раніше ми писали, що один з тренерів "Динамо", хорват Огнен Вукоєвич порівняв Луческу з легендою "Манчестер Юнайтед". "Я отримую безцінний досвід від роботи з Луческу. Це Алекс Фергюсон Східної Європи! Я вчуся у цього легендарного тренера, який кожен день живе футболом. Він готується до матчів до найдрібніших деталей, у нього завжди є план В, навіть план С", – зізнався Вукоєвич.

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тренер Динамо Київ Мірча Луческу

Джерело: ua-football

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