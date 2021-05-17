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Динамо повертає молодого чемпіона світу і футболить форварда-скандаліста

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 травня, 19:27
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Київський клуб вже думає про наступний сезон і планує деякі перестановки з резервістами: Цітаїшвілі приїде з Ворскли, Русин піде в Дніпро-1
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

З'явилася інформація про майбутнє футболістів Динамо, які знаходяться в оренді. Зокрема, 20-річний півзахисник Георгій Цітаїшвілі приїде до Києва з полтавської Ворскли, де пробув весь минулий сезон.

Напередодні Луческу розповів, чому не піде на пенсію.

Про майбутнє українця з грузинським корінням повідомив журналіст Ігор Циганик на YouTube-каналі ProFootball Digital. Цітаїшвілі вже знаходиться в таборі Динамо, де проходить відновлення.

Також повернуться до столиці Роман Вантух з Олександрії та Владислав Дубінчак з Дніпра-1. У разі продажу Віталія Миколенка після Євро-2020 хтось із них займе місце в основному складі на лівому фланзі оборони.

Крім того, клуб з Дніпра дуже хоче роздобути Назарія Русина, в якого не склалася кар'єра в Польщі. Нагадаємо, форвард відмовлявся виступати за дублюючий склад Легії, через що був відсторонений від тренувань першої команди. В Динамо ж 22-річний уродженець Львівщини навряд чи затримається.

В тренді

Вашій увазі – дружини-красуні футболістів Динамо і Шахтаря на піжамній вечірці.

Згадаймо, як Георгій забивав за молодіжну збірну:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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