Динамо повертає молодого чемпіона світу і футболить форварда-скандаліста

З'явилася інформація про майбутнє футболістів Динамо, які знаходяться в оренді. Зокрема, 20-річний півзахисник Георгій Цітаїшвілі приїде до Києва з полтавської Ворскли, де пробув весь минулий сезон.
Напередодні Луческу розповів, чому не піде на пенсію.
Про майбутнє українця з грузинським корінням повідомив журналіст Ігор Циганик на YouTube-каналі ProFootball Digital. Цітаїшвілі вже знаходиться в таборі Динамо, де проходить відновлення.
Також повернуться до столиці Роман Вантух з Олександрії та Владислав Дубінчак з Дніпра-1. У разі продажу Віталія Миколенка після Євро-2020 хтось із них займе місце в основному складі на лівому фланзі оборони.
Крім того, клуб з Дніпра дуже хоче роздобути Назарія Русина, в якого не склалася кар'єра в Польщі. Нагадаємо, форвард відмовлявся виступати за дублюючий склад Легії, через що був відсторонений від тренувань першої команди. В Динамо ж 22-річний уродженець Львівщини навряд чи затримається.
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Вашій увазі – дружини-красуні футболістів Динамо і Шахтаря на піжамній вечірці.
Згадаймо, як Георгій забивав за молодіжну збірну: