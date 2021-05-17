Динамо возвращает молодого чемпиона мира и футболит форварда-скандалиста

Киевский клуб уже думает о следующем сезоне и планирует некоторые перестановки с резервистами: Цитаишвили приедет из Ворсклы, Русин уйдет в Днепр-1

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Появилась информация о будущем футболистов Динамо, которые находятся в аренде. В частности, 20-летний полузащитник Георгий Цитаишвили приедет в Киев из полтавской Ворсклы, где пробыл весь прошлый сезон.

Накануне Луческу рассказал, почему не уйдет на пенсию.

О будущем украинца с грузинскими корнями сообщил журналист Игорь Цыганык на YouTube-канале ProFootball Digital. Цитаишвили уже находится в лагере Динамо, где проходит восстановление.

Также вернутся в столицу Роман Вантух из Александрии и Владислав Дубинчак из Днепра-1. В случае продажи Виталия Миколенко после Евро-2020 кто-то из них займет место в основном составе на левом фланге обороны.

Кроме того, клуб из Днепра очень хочет заполучить Назария Русина, у которого не сложилась карьера в Польше. Напомним, форвард отказывался выступать за дублирующий состав Легии, из-за чего был отстранен от тренировок первой команды. В Динамо же 22-летний уроженец Львовщины вряд ли задержится.

Вашему вниманию – жены-красотки футболистов Динамо и Шахтера на пижамной вечеринке.

Вспомним, как Георгий забивал за молодежную сборную: