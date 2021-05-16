Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Луческу розповів, чому не піде на пенсію, і заінтригував цифрою 11

Олег Люлька Олег Люлька
16 травня, 19:36
Копіювати лінк
"Мені подобається працювати! Якщо ви нічого не робите, ви захворієте", – каже 75-річний наставник Динамо, під керівництвом якого кияни виграли в Україні всі трофеї сезону
Головний тренер Динамо Мірча Луческу
Головний тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після прильоту у відпустку до Бухаресту, для чого Динамо замовило Мірчі Луческу чартер, головний тренер киян зробив багатообіцяльну заяву щодо своєї майбутньої тренерської роботи. 75-річний фахівець не знає втоми і готовий і далі працювати, інакше, впевнений, захворіє.

"Приставши на пропозицію очолити Динамо, я хотів перевірити себе, де я, що ще є в мені, чи є в мене амбіції, мотивація, ентузіазм... Я зробив правильний вибір"

"Я перебував на базі близько восьми місяців, але не відчув цього, тому що активність була дуже висока. Я не помічав, як спливає час. Добре, що в мені є енергія і такий ентузіазм. У мене немає причин іти на пенсію"

"Мені подобається працювати! Коли ви нічого не робите, ви захворієте. У мене в збірній України 11 гравців, і мене це дуже радує", – цитує Мірчу Луческу Prosport.ro

Що цікаво, насправді Андрій Шевченко викликав до збірної 15 гравців Динамо. Враховуючи травмування Андрієвського і Шепелєва, залишається 13. Чому тоді Луческу сказав "одинадцять"?

Може, дещо помилився. А може, Мірча вже знає, скільки саме гравців Динамо потрапить до остаточної заявки збірної України на Євро?

Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Twitter

Нагадаємо, що перед відльотом з Києва у Мірчі Луческу була розмова з керівництвом Динамо. Зокрема, як ми писали раніше, Луческу попросив Суркіса підвищити зарплати молодим гравцям команди.

Також, вочевидь, обговорювалася і тема співпраці Динамо із самим Луческу. Нагадаємо, його угода з київським клубом чинна до літа 2022 року, але Суркіс запропонував Мірчі продовжити контракт ще на рік.

Дивіться, як Динамо виграло Кубок України-2021

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти