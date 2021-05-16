Луческу розповів, чому не піде на пенсію, і заінтригував цифрою 11

"Мені подобається працювати! Якщо ви нічого не робите, ви захворієте", – каже 75-річний наставник Динамо, під керівництвом якого кияни виграли в Україні всі трофеї сезону

Головний тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після прильоту у відпустку до Бухаресту, для чого Динамо замовило Мірчі Луческу чартер, головний тренер киян зробив багатообіцяльну заяву щодо своєї майбутньої тренерської роботи. 75-річний фахівець не знає втоми і готовий і далі працювати, інакше, впевнений, захворіє.

"Приставши на пропозицію очолити Динамо, я хотів перевірити себе, де я, що ще є в мені, чи є в мене амбіції, мотивація, ентузіазм... Я зробив правильний вибір"

"Я перебував на базі близько восьми місяців, але не відчув цього, тому що активність була дуже висока. Я не помічав, як спливає час. Добре, що в мені є енергія і такий ентузіазм. У мене немає причин іти на пенсію"

"Мені подобається працювати! Коли ви нічого не робите, ви захворієте. У мене в збірній України 11 гравців, і мене це дуже радує", – цитує Мірчу Луческу Prosport.ro

Що цікаво, насправді Андрій Шевченко викликав до збірної 15 гравців Динамо. Враховуючи травмування Андрієвського і Шепелєва, залишається 13. Чому тоді Луческу сказав "одинадцять"?

Може, дещо помилився. А може, Мірча вже знає, скільки саме гравців Динамо потрапить до остаточної заявки збірної України на Євро?

Мірча Луческу / Фото: Twitter

Нагадаємо, що перед відльотом з Києва у Мірчі Луческу була розмова з керівництвом Динамо. Зокрема, як ми писали раніше, Луческу попросив Суркіса підвищити зарплати молодим гравцям команди.

Також, вочевидь, обговорювалася і тема співпраці Динамо із самим Луческу. Нагадаємо, його угода з київським клубом чинна до літа 2022 року, але Суркіс запропонував Мірчі продовжити контракт ще на рік.

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